Fosta consiliera a lui Liviu Dragnea, Anca Alexandrescu, sustine ca Gabriel Oprea i-a facut cadou un livret militar cu grad de locotenent-colonel

Teactia lui Turcescu

Ea a facut aceasta dezvaluire in contextul in care anunta un viitor subiect al emisiunii sale "Culisele statului paralel", privind listele de ofiterii avansati peste noapte de Gabriel Oprea."Am adus sa arat telespectatorilor ca si eu primit de la domnul Gabriel Oprea livretul militar, in anul 2010, cand lucram la domnul Sorin Oprescu . Eram consilier. Am mai povestit public, ca m-a invitat la el al Ministerul Apararii si m-am trezit la trei zile dupa ziua mea cu un plic cadou, si cu o felicitare, cu acest livret militar fabricat, fabricat ca altfel nu pot sa-i spun, cu o fotografie, nu stiu de unde au luat-o, o copie xerox pare de undeva.Locotenent- colonel scrie pe el. Va dati seama ca nu l-am folosit niciodata, nu inteleg de ce l-am primit. L-am si intrebat, presupun ca din simpatie," explica Anca Alexandrescu.Anca Alexandrescu insista ca a primit livretul militar prin posta si ca ea nu ar fi avut nici cea mai mica legatura cu emiterea acestuia. Fosta consiliera a lui Dragnea a spus ca va prezenta intr-o alta emisiune mai multe informatii despre livretul militar. Inregistrarea emisiunii poate fi accesata pe site-ul Realitatea Plus. Primul care a reactionat la aceasta dezvaluire a fost deputatul PMP, Robert Turcescu , intr-o postare pe Facebook . In 2014, Turcescu a fost protagonistul unei dezvaluiri similare, facute pe blogul sau : "Da, am fost lt.-colonel SUB ACOPERIRE. Public mai jos cateva dintre statele de plata, cu sumele de bani pe care le-am primit. Am ales sa nu-l tradez pe bunul Dumnezeu si sa fac aceasta marturisire publica. Refuz sa fiu Iuda in fata lui Christos, chiar daca astazi, celor ce vor citi si vor vedea acest text poate ca nu le va fi foarte clar ce se intampla. Rugati-va pentru mine si cu mine sa fim iertati si izbaviti. Sunt pregatit sa indur oprobiul public, il merit, dar sper sa avem parte de legi si de judecatori drepti. Cu Dumnezeu inainte si va fi bine! Va cer iertare tuturor."Acum, el vorbeste despre "detonarea" Ancai Alexandrescu."Anca Alexandrescu s-a detonat in direct la Realitatea TV: a aratat livretul militar pe care spune ca l-a primit in plic de ziua ei (!) de la Gabriel Oprea in...pam-pam, anul 2010!!!!Anca Alexandrescu a fost facuta si ea locotenent-colonel din... absolvent.Totusi, de ce i-o fi luat Ancai Alexandrescu zece ani ca sa arate acest livret?Oricum, sint citeva mii de livrete expediate in acest mod pe adresa unor persoane publice din Romania in vremea lui Oprea. Citi dintre ei au curajul sa le arate? Macar acum, dupa zece ani sau mai bine...," scrie Robert Turcescu.