Judecat pentru moartea politistului Bogdan Gigina, Gabriel Oprea candideaza independent la Camera Deputatilor in Bucuresti

Oprea este judecat pentru ucidere din culpa in dosarul decesului politistului Bogdan Gigina. In 2015, motociclistul de la Rutiera deschidea coloana oficiala a ministrului de Interne de atunci, Gabriel Oprea. Pe intuneric si ploaie, a vazut prea tarziu o groapa si a cazut in ea. Demnitarul a fost acuzat ca folosea nejustificat coloanele oficiale ca sa ajunga mai repede acasa ori la restaurant.Potrivit unui comunicat al Uniunii Militarilor si Politistilor "Mihai Viteazul" (UMPMV), al carei presedinte este Gabriel Oprea, "decizia vine ca urmare a zecilor de mii de mesaje primite de la patrioti romani, de la militari si politisti din toata tara, in care acestia ii solicita fostului vicepremier sa candideze pentru a le apara drepturile, din nou, din Parlament".Oprea a fost prefectul Capitalei in perioada 2002 - 2003, senator si deputat. A ocupat, de asemenea, functiile de ministru al Administratiei Publice, ministru al Apararii Nationale, ministru al Afacerilor Interne, vicepremier pentru securitate nationala si prim-ministru interimar.