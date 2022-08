Gabriel Oprea: UNPR reprezinta garantul stabilitatii Romaniei

Astazi UNPR reprezinta garantul stabilitatii Romaniei, progresistii au fost cei care au sprijinit Romania sa nu intre in dezastru economic, iar masurile luate de Guvernul Boc au fost masuri juste, a declarat, sambata, la Craiova, la reuniunea organizatiilor Uniunii din judetele Olteniei, presedintele Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei (UNPR), Gabriel Oprea.

"Astazi UNPR reprezinta garantul stabilitatii Romaniei. Responsabilitate versus demagogie si populism. Noi suntem un partid serios, disciplinat, profesionist, un partid pentru care onoarea si patria sunt pe primul loc. Acesta este sistemul de valori care ne-a adus pe toti aici", a adaugat Gabriel Oprea.

In discursul sau, Gabriel Oprea a aratat ca UNPR a "sprijinit Romania sa nu intre in dezastru economic" iar masurile Guvernului au fost nepopulare, dar juste.

"Romania a avut norocul, sansa, ca a avut in presedintele Basescu un om hotarat, un barbat de stat, un patriot care si-a asumat criza dincolo de orice calcul politic si a sprijinit Guvernul sa ia astfel de masuri. Motoarele Europei iau masuri de austeritate fara precedent. In Romania, azi, acum este stabilitate, suntem dati exemplu de modul in care am gestionat criza. E greu sa te uiti in ochii oamenilor cand se taie salariile, cand se iau masuri de austeritate", a mai afirmat Oprea.

Ads

El a adaugat ca UNPR se bazeaza pe doi piloni - interesul national si dialogul social si a subliniat ca Romania este un stat national unitar.

"Proiectul nostru politic se bazeaza pe doi piloni - interesul national si dialogul social. Romania este un stat national unitar. (...) Sa fim alaturi de toti cetatenii tarii! Asa face un partid responsabil, asa va face UNPR intotdeauna. Romania, prin Constitutie, este un stat social, iar noi avem cel mai bun brand, cel mai bun ministru al muncii, omul care a stiut intotdeauna ca dialogul social mentine pacea sociala, Marian Sarbu", a punctat Oprea.

El a criticat Opozitia care a afirmat, in 2009, ca tara nu este in criza, ci doar guvernul este incapabil si a subliniat ca rolul acesteia este sa critice Puterea ,dar nu pe probleme de interes national.

"Tipau ca nu e nicio criza economica mondiala, ci doar incapacitatea Guvernului. Radeau si asteptau sa ne prabusim, Romania sa intre in derapaj economic. Atunci ne-am strans mai multi parlamentari, ne-am dat mana, am hotarat sa sprijinim Guvernul. Este indubitabil, am sprijinit Romania sa nu intre in dezastru economic", a spus Oprea, care a adaugat ca UNPR nu a cerut functii politice, ci doar taxa pe marile averi si cosul de solidaritate.

El a afirmat ca UNPR si-a indeplinit toate obiectivele, are filiale in fiecare judet, peste 250 de primari si peste 250.000 de membri de partid.

"Avem filiale in fiecare judet, iar aici, in Oltenia, este una dintre legiunile armatei noastre. Avem peste 250.000 de membri de partid, grupul nostru (...) numara 31 de parlamentari, este al doilea din coalitia de guvernare. Curtea Constitutionala ne-a declarat partid parlamentar pentru ca noi am fost alesi uninominal", a adaugat presedintele UNPR.

Ads