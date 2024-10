Cazul politistului mort: Se cere demisia lui Gabriel Oprea

Mai multi lideri politici ii cer demisia ministrului de Interne, vicepremierul Gabriel Oprea, in contextul dezvaluirilor facute in cazul politistului Bogdan Gigina, mort la varsta de 28 de ani dupa ce a cazut cu motocicleta intr-o groapa de pe bulevardul Stirbei Voda din Capitala.

Europarlamentarul Monica Macovei ii solicita explicatii publice ministrului de Interne cu privire la urgenta care a determinat folosirea unei coloane oficiale, marti seara, cand s-a produs tragicul accident, solutia in caz contrar fiind demisia.

"Generalul Oprea avea de raspuns la mai multe intrebari legate de moartea politistului Bogdan Gigina, despre care Politia Capitalei recunoaste ca 'se afla in exercitarea atributiunilor de serviciu (...) fiind angrenat in dispozitivul mobil si fix de fluidizare a traficului rutier in municipiul Bucuresti, asigurand deplasarea in siguranta a unei coloane oficiale (...). Coloana oficiala a viceprim - ministrului pentru securitate nationala, ministrul Afacerilor Interne'. Rudele politistului spun ca se afla in coloana oficiala a ministrului, desi acesta nu avea dreptul la escorta, pentru ca nu era o situatie de urgenta. In lipsa unor raspunsuri rapide si credibile, solutia este demisia generalului Oprea", a postat joi pe Facebook / Monica Macovei.

A inceput urmarirea penala in cazul politistului mort in groapa - Facea parte din coloana lui Oprea (surse)

O reactie a avut si co-presedintele PNL Alina Gorghiu.

"Nu asa se face domnule vicepremier Oprea, ministru al Afacerilor Interne! Nu se asteapta doua zile, sa va mai ganditi daca este cazul sau nu sa admiteti ca politistul care a decedat facea parte din coloana dumneavoastra oficiala.

Nu se poate ca printr-un vag comunicat al Politiei Capitalei sa minimalizati o tragedie. Trebuie sa furnizati familiei, opiniei publice, colegilor politisti toate informatiile necesare: ce activitate a avut loc, de ce era necesara deplasarea in regim de coloana oficiala, cu ce viteza se deplasa coloana?

O politica responsabila inseamna asumare si transparenta, asa ca va solicit sa reveniti asupra exercitiului de comunicare cu care sunteti dator opiniei publice", a postat joi Alina Gorghiu pe Facebook.

La scurt timp, dupa aparitia in presa a unor dezvaluiri cutremuratoare, Alina Gorghiu a revenit cu o noua postare. "Daca vicepremierul Gabriel Oprea nu lamureste urgent si complet toata situatia nu exista alta solutie decat demisia sau demiterea acestuia", a postat pe Facebook / Alina Gorghiu.

E oficial: Politistul mort dupa ce a cazut in groapa era in coloana oficiala a lui Oprea

Aberatia zilei: Operatiunea "Musamalizarea"

O reactie a venit si din partea Partidului Miscarea Populara (PMP).

"Cazul politistului mort in misiunea de antemergator a coloanei oficiale a ministrului Gabriel Oprea ridica multe semne de intrebare, nefiind nici primul caz de acest fel. Urmeaza o ancheta a procurorilor care va lamuri aspectele controversate ale accidentului.

Nu pot fi obtinute declaratii veridice de la politistii din escorta, care se tem si-si vad amenintate functiile, daca fac marturii care-l incrimineaza pe Gabriel Oprea.

Singura garantie ca ancheta se va desfasura nestingherita este demisia ministrului Oprea.

Daca are onoarea pe care o tot clameaza, daca este sustinatorul interesului national, cum declara, Gabriel Oprea trebuie sa demisioneze imediat, pentru a nu influenta ancheta criminalistica", se arata intr-un comunicat remis presei de PMP.

Inca un accident cu un politist din coloana lui Oprea, in septembrie: TVR spune de ce nu a dat stirea, desi a avut echipa acolo

C.B.

