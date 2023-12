Primarul de Alba Iulia, proaspăt reîntors în PNL, critică noua alianță USR-PMP-Forța Dreptei: “Nu va reuşi niciodată să coaguleze alegătorii celor trei partide”

Gabriel Pleşa, primarul din Alba Iulia ales din partea USR în 2020, a ținut să explice că a acceptat susţinerea echipei PNL pentru că această echipă este capabilă să implementeze această viziune, o echipă puternică pe care o cunoaște şi de care municipiul are nevoie pentru a-şi continua dezvoltarea.

Edilul a mai spus că aşa-zisul „pol de centru dreapta” anunţat de către USR, PMP şi Forţa Dreptei nu va reuşi să coaguleze alegătorii celor trei partide, asta deoarece electoratul acestora are rădăcini diferite, orizonturi diferite, şi bineînţeles, obiective pe termen mediu sau lung diferite.

„Viaţa politică într-un an pre-electoral este una dinamică, cu reorganizări, negocieri, discuţii şi posibile alianţe, aspect care ţine de normalitate, până la urmă, într-o democraţie vie şi reală. Important este ca deciziile politice să coincidă cu aşteptările electoratului, să vizeze capacitatea de a implementa proiectele pe care oamenii şi le doresc. În toate alegerile politice pe care le-am făcut, am ţinut cont de ceea ce mi-au spus cetăţenii, de mesajele şi feedback-ul primit din partea celor care mi-au acordat încrederea la alegerile din 2020. În ultimele luni au existat unele propuneri pentru următorul mandat din mai multe zone politice, iar acest lucru mi-a oferit confirmarea că viziunea de dezvoltare a oraşului, în actualul mandat, a fost una corectă, iar investiţiile realizate sau în curs de realizare îi mulţumesc pe oameni, indiferent de simpatiile sau apartenenţele lor politice”, a scris Gabriel Pleşa, luni pe Facebook.

El a adăugat că a optat să accepte susţinerea PNL pentru că aici există o echipă capabilă să implementeze viziunea pentru necesară oraşului Alba Iulia. Edilul a mai spus că acest „pol de centru dreapta” anunţat de către USR, PMP şi Forţa Dreptei nu va reuşi să coaguleze electoratul celor trei formaţiuni politice.

„După cum se ştie, am optat să accept susţinerea echipei PNL, pe care o consider capabilă să implementeze această viziune, o echipă puternică pe care o cunosc şi de care municipiul nostru are nevoie pentru a-şi continua dezvoltarea. Cu părere de rău pentru colegii din conducerea USR, trebuie să spun că nu sunt de acord doar cu calcule matematice făcute din faţa calculatorului, de unii care cred că electoratul se adună şi se scade instantaneu cu alianţele create. Consider că aşa numitul «pol de centru dreapta» pe care îl anunţă USR, alături de PMP şi Forţa Dreptei, nu va reuşi niciodată să coaguleze alegătorii celor trei partide, deoarece electoratul acestora are rădăcini diferite, orizonturi diferite, şi bineînţeles, obiective pe termen mediu sau lung diferite. Este încă o decizie care face parte din seria celor greşite ale USR, alături de angajarea creşterii taxelor în PNRR, linşajul public la care i-au supus pe cei care susţin familia tradiţională şi atitudinea tot mai vehementă de partid progresist, elemente care nu pot fi considerate din spectrul dreptei politice”, a mai explicat Pleşa.

El a mai precizat că atunci când s-a înscris în USR, a trecut cu vederea “viziunea progresistă” a conducerii partidului, referitoare la familie şi biserică.

„Aşa cum albaiulienii ştiu, pe parcursul celor 3 ani de mandat nu m-am îndepărtat de biserică, iar pentru mine instituţia familiei rămâne sfântă, indiferent de poziţiile adoptate de conducerea USR în acest sens. Ori de câte ori m-am implicat într-un proiect sau am luat o decizie politică, am făcut-o din convingere, cu încredere şi cu responsabilitate, chiar dacă a fost vorba de schimbări. Ca primar, ştiu ce aşteptări au oamenii de la administraţia locală şi sunt convins că vom reuşi să le împlinim pe cele mai multe dintre acestea. Ca om politic, sunt convins că un pol puternic de dreapta trebuie să apere valorile şi simbolurile noastre naţionale: familia, credinţa, biserica, tradiţiile, obiceiurile, istoria şi eroii noştri naţionali. Un pol politic de dreapta, credibil şi puternic, poate fi creat doar în jurul PNL, partid care a demonstrat, cu fiecare ocazie, că respectă principiile dreptei politice”, a conchis Pleşa.

USR Alba a depus, luni, la Instituţia Prefectului Alba, o sesizare prin care solicită prefectului să constate încetarea de drept a mandatului primarului municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleşa, ales din partea USR în 2020, după ce acesta a anunţat, săptămâna trecută că se întoarce „la matcă”, în PNL.

