Primarul USR care s-ar întoarce la PNL pentru următoarele alegeri: ”Nu înseamnă că trădez pe cineva”

Gabriel Pleșa (USR), primarul din Alba Iulia, a făcut o declarație surprinzătoare, și anume că s-ar întoarce la PNL pentru viitoarele alegeri locale ce vor avea loc peste doi ani.

”În anumite condiții, da. Eu n-am o problemă vizavi de relația cu USR-ul, dar, trebuie să recunosc: Partidul Național Liberal e partidul eu am intrat neobligându-mă nimeni. Vin din zona privată, am crezut întotdeauna în doctrina liberală. Nu întâmplător am plecat la USR atunci când mi-am dat seama că nu am nici o șansă să candidez pentru municipiu. USR este tot pe eșicherul de centru dreapta.

Dacă consiliul județean, dacă conducerea primăriei, dacă liberalii, pe voturile cărora am câștigat la alegerile din 2020, văd în mine un candidat bun, un administrator bun al municipiului, sigur că e loc de discuție. Nu înseamnă că trădez pe cineva. Eu o să am discuții și în interiorul USR” a spus Gabriel Pleșa, potrivit Alba24.

Pleșa a câștigat alegerile la primăria din Alba Iulia din partea USR, partid din partea căruia a câștigat în fața lui Voicu Paul, candidatul PNL. Pleșa și Paul au fost colegi în PNL mulți ani și au ocupat amândoi funcțiile de viceprimar în mandatul lui Mircea Hava.

Ads