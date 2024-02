Cinci fonduri de investiții din SUA dețin un procent de 70,39% din acțiunile companiei miniere Gabriel Resources, inițiatorul proiectului minier ratat de la Roșia Montană.

Acționarii celor cinci fonduri ar urma să fie beneficiarii principali ai unui eventual verdict privind acordarea de daune de către România, în cadrul procesului desfășurat la tribunalul ICSID al Băncii Mondiale.

Deja, în cele cinci zile de tranzacționare de după dezbaterile din România, acțiunile Gabriel Resources au crescut cu peste 35% la bursa din Toronto, câștigul fiind de peste 150 de milioane de dolari canadieni. În spațiul public din România se discută despre un verdict care ar obliga achitarea unei sume de cel puțin 2 miliarde de euro. Hotărârea ar urma să fie publicată în 10 februarie 2024.

Cel mai important acționar este fondul Kopernik Global Investors, care deține un pachet de 17.11% din acțiuni.

Este un fond specializat în gestionarea investițiilor în acțiuni la nivel mondial, fiind deținut în proporție de 100% de angajați. Firma a fost înființată în iulie 2013 de Dave Iben, membru director, fondator și director de investiții. Fondul are 42 de angajați, administrează aproximativ 6 miliarde de dolari și are sediul în Tampa, Florida, SUA.

Tenor Capital Management este al doilea acționar semnificativ cu un pachet de 16,73%. Fondul funcționează ca o societate de administrare a investițiilor, având sediul la New York și administrând un portofoliu de circa 4,1 miliarde de dolari.

Ads

Fond speculativ cu portofoliu de peste 5 miliarde de dolari

Electrum Global Holdings deține, de asemenea, 13,25% din acțiunile Gabriel Resources. Își are sediul în New York, fiind fondat și condus de Thomas S. Kaplan, un antreprenor și investitor în domeniul resurselor naturale. Este specializat în investiții „strategice” în principal în domeniul metalelor prețioase. Grupul din care face parte administrează plasamente de investiții cifrate la 1,7 miliarde de dolari.

Fondul de investiții Paulson & Co. Inc are o participație de 12,46% la capitalul firmei canadiene. Își are sediul tot în New York și este specializat ”fuziuni globale, arbitraj de evenimente și strategii de credit”. Firma a avut un profil relativ scăzut pe Wall Street până la pariul său de mare succes împotriva pieței creditelor ipotecare subprime în 2007. Portofoliul curent are o valoare de circa 1,2 miliarde de dolari.

Ultimul acționar semnificativ este The Baupost Group, LLC, cu un procent de 10,84%. Este un fond speculativ fondat în 1982 de William Poorvu și partenerii Howard Stevenson, Jordan Baruch și Isaac Auerbach. Este considerat unul dintre cei mai mari investitori speculativi din lume, cu un portofoliu actual de 5,2 miliarde de dolari.