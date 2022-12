Gabriel Sandu, fost ministru al Comunicațiilor, scapă de unul dintre dosarele Microsoft. Înalta Curte a decis că faptele s-au prescris

Gabriel Sandu, fost ministru al Comunicațiilor, a scăpat de acuzațiile de spălare de bani aduse de procurorii DNA în legătură cu Dosarul Microsoft, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a constatat că a intervenit prescripția. Acesta este unul dintre dosarele în care este vizat Gabriel Sandu, el fiind condamnat în trecut alături de Dorin Cocoș și Gheorghe Ștefan în dosarul Microsoft 1. Fostul ministru a mai fost achitat în Dosarul Microsoft 3, alături de Dinu Pescariu și Claudiu Florică.

Înalta Curte a aplicat marți, 20 decembrie, decizia CCR din 26 mai 2022 pe tema prescripţiei, fapt care a rezultat într-o hotărâre de încetare a procesului cu privire la Gabriel Sandu, deoarece din 2009 până în prezent s-au scurs mai bine de 13 ani, iar fostul ministru nu mai poate fi tras la răspundere penală.

„Raportat la (…) deciziile nr. 297/26.04.2018 şi nr. 358/26.05.2022 ale Curţii Constituţionale, (…) încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Sandu Gabriel pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor, (…) ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale. (…) Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 20 decembrie 2022”, se arată în minuta ICCJ.

„Chichița prescripției” pe înțelesul tuturor

Reamintim că CCR a decis pe data de 26 mai 2022 că România nu a avut legislație pentru întreruperea cursului prescripției între anul 2018 (în care CCR a declarat neconstituțional art. 155 Cpp privind prescripția specială) și anul 2022.

Astfel, pentru perioada de 4 ani se aplică prevederile articolului anterior din Codul de procedură penală, privind prescripția generală.

Asta înseamnă că fapta se prescrie după 8 ani, atunci când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depăşeşte 10 ani.

Dacă art. 155 rămânea în vigoare, atunci orice act făcut de procurori - de exemplu emiterea unei citații - întrerupea cursul prescripției și calculul se relua de la data respectivă.

Așa se face că pe rolul instanțelor existau în 2022 dosare referitoare la fapte din 2007.

Gabriel Sandu: „Mă simt ca prostul de serviciu în Dosarul Microsoft”

Fostul ministru al Comunicațiilor, Gabriel Sandu, a declarat, luni, 23 mai, la sfârșitul dezbaterilor din apel în Dosarul Microsoft 3 că se simte ca „prostul de serviciu”, deoarece acuzațiile care i se aduc în acest proces sunt identice cu cele pentru care a fost condamnat la 3 ani de închisoare în Dosarul Microsoft 1 (alături de Dorin Cocoș și de Gheorghe „Pinalti” Ștefan).

Fostul ministru spune că doar denunțătorii diferă (Claudiu Florică, Dinu Pescariu), în rest faptele sunt aceleași.

„Cred că nivelul meu de inteligență nu îmi permite să fiu de acord cu ceea ce se întâmplă. Mi s-a explicat (n.r. – de către procurori) că sunt un hoț și am fost arestat apoi trimis în judecată pentru luare de mită, încadrare schimbată apoi în trafic de influență. Denunțători erau Dorin Cocoș și Gheorghe Ștefan. Acum, sunt Claudiu Florică și Dinu Pescariu. Să mă iertați, dar am rămas eu prostul de serviciu în Dosarul Microsoft. Am fost condamnat și am executat efectiv 1095 de zile de închisoare, apoi eliberarea condiționată s-a mai amânat 4 luni. Respingeți apelul procurorilor. Parchetul a dovedit că sunt judecat pentru aceeași faptă”, a declarat Gabriel Sandu la ultimul termen de judecată.

Acuzațiile DNA pentru Gabriel Sandu în al doilea dosar legat de Microsoft

Pe data de 28 noiembrie 2019, procurorii DNA l-au trimis în judecată a doua oară pe Gabriel Sandu în legătură cu „afacerea Microsoft”, la data faptei ministru al Comunicațiilor și Societății Informaționale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor. Prima oară, acuzațiile se refereau la trafic de influență.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

„În cursul anului 2009, inculpatul Sandu Gabriel, în calitatea menționată mai sus, ar fi pretins și primit de la doi oameni de afaceri suma de 2.196.035 de euro pentru a face demersurile necesare ca firmele acestora să încheie un contract de închiriere licențe Microsoft cu Guvernul României.

La solicitarea inculpatului Sandu Gabriel, în baza unor contracte de consultanță ce atestau operațiuni comerciale fictive, suma respectivă de 2.196.035 de euro ar fi fost transferată în contul unei societăți comerciale controlate de acesta.

În perioada 24 august 2010-13 noiembrie 2015, în scopul de a disimula originea ilicită a banilor primiți în condițiile descrise mai sus, inculpatul Sandu Gabriel ar fi dispus transferul acestora, prin intermediul unor companii cipriote, în conturile a două societăți din România.

Prin acest mecanism, inculpatul ar fi încercat să creeze aparența că suma respectivă ar reprezenta de fapt o investiție pe teritoriul României a companiilor din Cipru.

Cu privire la suma de 2.196.035 euro, ce a făcut obiectul infracțiunii de spălare a banilor din prezenta cauză, nu se mai poate dispune confiscarea specială având în vedere faptul că, prin decizia penală amintită mai sus, s-a dispus confiscarea aceleiași sume de la inculpat cu titlu de folos necuvenit (sumă ce a făcut obiectul infracțiunii de trafic de influență pentru care inculpatul a fost condamnat definitiv)”, arată DNA

Veste proastă pentru Gabriel Sandu, ultima șansă pentru DNA

Procurorii DNA mai au o șansă pentru a anula decizia de trimitere spre rejudecare a Dosarului Microsoft 3, în care Gabriel Sandu a fost achitat alături de Dinu Pescariu, Claudiu Florică și Călin Tatomir pentru mega-frauda cu licențe software în valoarea de 18 milioane de euro.

Completul de 5 judecători al Înaltei Curți a admis luni, 12 decembrie, recursul în casație declarat de procurorii DNA împotriva deciziei din data de 12 septembrie 2022, prin care dosarul a fost trimis spre rejudecare la Secția Penală.

Este vorba de soluționarea apelului în Dosarul Microsoft 3, în care fostul ministru al Comunicaţiilor Gabriel Sandu, fostul jucător de tenis Dinu Pescariu, omul de afaceri Claudiu Florică şi Călin Tatomir - fost director general al Microsoft România – au fost achitați, toți, pe data de 15 noiembrie 2022.

