Tamas va avea un salariu redus cu 60% la Dinamo

Dinamo l-a readus sub forma de imprumut pe fundasul petrecaret Gabriel Tamas. Acesta a ajuns in cantonamentul dinamovistilor din Franta si va fi imprumutat pentru inca un sezon in Stefan cel Mare.

Clubul de care apartine, Auxerre, nu il mai doreste pe Tamas si dupa ce propunerea facuta lui Standard Liege nu s-a concretizat, francezii au fost de acord sa il mai lase pe Tamas pentru inca un an la Dinamo.

Conform Gazeta Sporturilor, Dinamo va avea o optiune de cumparare definitiva in schimbul a 1.5 milioane de euro, iar salariul jucatorului va fi cu 60% mai mic, doar 200 de mii de euro.

Revenirea lui Tamas la Dinamo nu este privita cu ochi buni de colegii sai. Conform sursei citate, mai multi jucatori dinamovisti considera ca Tamas va face atmosfera negativa in vestiar, ca si sezonul trecut.

Gabi Tamas a evoluat in Stefan cel Mare si in ultimul an, fiind unul dintre cei mai petrecareti jucatori dinamovisti.