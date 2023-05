Tamas: Am vorbit cu Lucescu si voi fi convocat la nationala

Gabi Tamas a anuntat ca a purtat o discutie cu selectionerul Razvan Lucescu in care acesta la informat ca il va convoca la nationala pentru partidele cu Ucraina, Macedonia si Honduras, programate la finalul lunii mai si inceputul lunii iunie.

"Avem trei meciuri cu nationala Romaniei in perioada 26 mai - 8 iunie. Am vorbit cu antrenorul si voi fi prezent. E un lucru bun pentru mine, dar am nevoie si de vacanta pentru ca am evoluat peste tot", a spus Tamas pentru Express & Star.

Fundasul a fost anuntat de englezi ca va fi achizitionat definitiv din vara, dupa ce a evoluat in acest retur la West Bromwich Albion sub forma de imprumut, de la Auxerre.

De asemenea, romanul a anuntat ca obiectivul finalului de sezon pentru WBA este depasirea pragului de 92 de puncte in clasamentul din Championship.

"Staff-ul tehnic ne-a spus ca telul nostru e sa trecem de 92 de puncte. Numarul maxim de puncte al unei echipe clasate pe locul secund a fost 92, deci avem un obiectiv acum si sper sa invingem pentru a-l putea atinge. Am avut si telul depasirii recordului de puncte obtinute de echipa intr-un sezon. Am avut doua obiective si acum mai avem unul de indeplinit. Nu am intrat inca in vacanta, ea vine dupa inca un meci. Suntem jucatori profesionisti si trebuie sa castigam fiecare joc, nu conteaza ca suntem promovati sau nu", a precizat Tamas.

West Bromwich Albion se afla pe pozitia secunda in clasament, cu 90 de puncte, si este deja promovata in Premier League. Formatia lui Tamas mai are insa o partida de jucat pana la finalul sezonului si, daca o va castiga, va deveni echipa ce termina pe locul secund cu cel mai mare numar de puncte.

M.D.