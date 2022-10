Reactie violenta a lui Tamas in presa engleza: Niste prosti

Gabi Tamas a rabufnit la adresa celor care il acuza ca ar avea probleme cu alcoolul.

"Nu vreau sa vorbesc despre viata mea privata, dar pot spune ca n-am nicio problema cu alcoolul", a spus Tamas pentru presa din Anglia.

"Cand mai iesi in oras e normal sa mai bei cate ceva. Asa ca daca spune cineva ca am probleme cu bautura, atunci e un prost", a continuat acesta.

In ultima perioada, Tamas a fost surprins in mai multe ori baut. De altfel, aceasta a si fost filmat in timp ce spargea usa unui bloc.

In aceasta vara, Gabi Tamas a semnat cu gruparea engleza Watford, din liga secunda.

I.G.

