Gabi Torje nu va mai continua la Granada

Mijlocasul roman care a fost imprumutat sezonul trecut la formatia spaniola Granada, el apartinand de clubul italian Udinese, s-a saturat de aventura sa in Spania.

Acesta a declarat ca vrea sa se intoarca la clubul sau pentru a confirma, urmand sa incerce sa isi gaseasca un loc de titular la Udine:

"Despre viitorul meu pot spune ca ma intorc la Udinese momentan. Nu mai vreau sa raman in Spania, vreau sa vin la echipa mea si sa confirm asa cum trebuie. Vom vedea ce imi rezerva viitorul. Nu stiu de vreo oferta din Rusia pentru mine.", a declarat romanul intr-un interviu pentru site-ul Tuttomercatoweb.

Gabi Torje a marcat doar 3 goluri pentru Granada in cele 34 de meciuri jucate de acesta in Spania, in recent incheiatul sezon.

D.A.

