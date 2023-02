Claudiu Năsui susține că a vrut să-l schimbe din funcție pe șeful Romarm, anchetat acum de DNA. De ce nu a reușit

Fostul ministru al Economiei, deputatul USR Claudiu Năsui, a declarat miercuri, 1 februarie, că a avut o relație foarte proastă cu şeful Romarm, Gabriel Ţuţu, anchetat de DNA în dosarul în care e implicat şi selecţionerul Victor Piţurcă.

Fostul minstru a precizat că a vrut să îl schimbe din funcție, dar avea un contract care era făcut astfel încât era foarte greu să îl dai afară, pentru că trebuia să plăteşti multe salarii compensatorii.

”Am avut o relaţie foarte proastă, am vrut să îl schimb, am început procedura, dar avea un contract care era făcut astfel că era foarte greu să îl dai afară, trebuia să plăteşti multe salarii compensatorii”, a spus Claudiu Năsui la Prima News TV, el arătând că ”nu crede că era un contract legal, dar acest lucru trebuie demonstrat”.

”Lucurile pe care le-am descoperit cât eram ministru al Economiei, să ştii că am depus plângeri la organele abilitate, în măsura în care am decoperit şi am avut şi dovezi să le dau mai departe”, a mai spus Năsui.

El a continuat: ”Ţuţu a rămas, deşi era dinaintea mea pus de Virgil Popescu, graţie acestui contract care este unic. Aveam peste 70 de companii în subordine, niciuna nu avea contractul pe care îl avea dl Ţuţu”, a arătat deputatul USR.

Fostul ministru al economiei a precizat că ”în momentul în care a început procedura de demitere a şefului Romarm, de fapt în momentul în care au început să se redacteze actele şi dânsul a aflat de lucrul acesta destul de rapid, s-au înăsprit şi nişte atacuri asupra sa”. ”M-au pus puţin pe gânduri”, a adăugat Năsui.

El a precizat că şeful Romarm ”a rămas şi în perioada actualului ministru”. ”Nu ştiu care a fost interacţiunea actualului ministru de la PSD, domnul Spătaru, cu domnul Ţuţu, în orice caz e bine că statul român mai scapă de el, partea proastă este că nu este vorba doar de domnul Ţuţu”, a comentat Claudiu Năsui.