Un lider PSD cere extinderea tăierilor din administrație: "În local lucrează efectiv doar 130.000"

Autor: Dan Istratie
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 22:17
115 citiri
Gabriel Zetea, preşedintele CJ Maramureş FOTO Facebook/Gabriel Valer Zetea

Liderul PSD Maramureș, Gabriel Zetea, președinte al Consiliului Județean, a declarat miercuri că măsurile care trebuie luate țin în primul rând de reformarea administrației centrale, el arătând că sunt 1.300.000 de bugetari în țară, iar în administrația locală lucrează, efectiv, doar 130.000, adică 10%.

”Dacă vorbim de numărul de bugetari, în țară, sunt 1.300.000 de bugetari iar în administrația locală lucrează, efectiv, 130.000, 10%. Nu credem că doar din administrația locală se pot recupera sumele de bani pentru a avea un deficit, la care ne-am angajat cu Comisia Europeană. Deci 10% din bugetarii din România lucrează, efectiv, în Consiliile Județene și în primării. Măsurile care trebuie luate țin în primul și în primul rând de reformarea administrației centrale. Și vorbim aici despre ministere, vorbim despre instituțiile deconcentrate din subordinea ministerelor, care sunt apoi în județe”, a spus Gabriel Zetea în emisiunea România Politică de la Prima News.

Liderul PSD Maramureș a precizat că i-a transmis premierului Bolojan că nu știe de ce e nevoie de patru instituții deconcentrate în subordinea Ministerului Muncii, arătând că în fiecare județ avem AJOFM, Șomaj, Muncă, AJPIS, câte patru instituții fiecare, cu câte un director.

”Apoi la Ministerul Agriculturii sunt șapte instituții deconcentrate. Dacă adunăm numărul bugetarilor care lucrează ca și angajați ai administrației centrale, sunt mult mai mulți și, sigur, și salariile lor sunt mai mari decât cei din administrația locală”, a precizat Zetea.

Potrivit lui Zetea, ”deocamdată, în administrația centrală nu s-au luat măsurile pe care le așteaptă românii de la noi, de la această guvernare, până la urmă”.

#gabriel zetea, #administratia locala, #consiliul judetean , #stiri politice
