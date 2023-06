Una dintre cele mai vechi prezentatoare tv din România, Gabriela Cristea, este acuzată că ar fi intrat în stare de ebrietate la o emisiune.

Incidentul s-ar fi produs la filmările pentru show-ul "Te iubesc de nu te vezi", de la Antena Stars.

Tavi Clonda, soțul Gabrielei Cristea, a reacționat dur, precizând că partenera sa de viață nu consumă băuturi alcoolice.

„E aiurea complet. Nici măcar nu s-a zis că poate e măcar obosită. Când ești obosit poate mai greșești o frazare. Am înțeles că e deranjată puțin, și postul e deranjat.”, a explicat Tavi Clonda, în cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, de la Antena Stars.

„Nu au nicio probă, au pus imaginea să facă trafic pe site-ul lor. Am înțeles că sunt mai multe persoane publice care au pățit-o pe acest grup și am înțeles că poate se coalizează. N-am înțeles exact. Aveți grijă ce spuneți și ce scrieți! Măcar dacă era un sâmbure de adevăr. Nimic. Eu nici n-aș discuta despre asta”, a completat soțul Gabrielei Cristea.

”Gabriela nu consumă niciodată, nu e cu alcoolul absolut deloc, iar despre asta, probabil că vor plăti în fața instanței, habar nu am, încă nu știu ce măsuri se vor lua.

„Soția mea nici măcar când e la noi în curte nu servește nimic, fiindcă nu se distrează așa. E cu totul fals. Nu am ce să zic decât că ea e ok, fiindcă știe cine e… în ciuda acestei știri! Și eu sunt OK!

Dar totuși te deranjează un pic când vezi astea, când apar astfel de lucruri, fiindcă asemenea știri erau mai de mult în arsenalul presei. Țin minte vremurile în care presa, anumite publicații ieșeau cu tot felul de știri false. Acum ne mirăm că mai țin astea sau că au venit, că au revenit. Nici nu mai știm, fiindcă a fost cândva folosită toată tevatura asta. Dar, oricum, e foarte clar că nimic din ceea ce s-a scris pe tema asta nu este adevărat”, a subliniat artistul.