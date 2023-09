Gabriela Cristea, despre lupta cu kilogramele: ”Nu poți să ții cură de slăbire o viață”

Cunoscuta vedetă de televiziune Gabriela Cristea le-a dezvăluit fanilor felul în care și-a petrecut vacanța de vară, subliniind faptul că e nevoită acum să intre la dietă pentru a da jos kilogramele în plus.

„Ne-am făcut toate poftele și atunci când ne-am dorit ceva, ne-am satisfăcut toate capriciile. Aproape 4 kilograme, dar o să le dau jos că deja intrăm la dietă.

Ce să facem, am fost în Franța, unde am mâncat exemplar, am fost în Grecia, unde am mâncat extraordinar de bine. Am fost și în Bulgaria, unde a fost foarte bună mâncarea la resort. Nu poți să ții cură de slăbire o viață.

Am făcut și shopping, dar cât trebuie și cum trebuie. Am făcut totul cu moderație”, a spus Gabriela Cristea.

„Anul ăsta a fost prima dată când am mers cu Tavi și în vacanța părinților, unde a fost fabulos. Am accesat o destinație foarte scumpă, dar a meritat. După ce muncești jumătate de an, merită să te relaxezi cu partenerul de viață măcar câteva zile. Să-ți aduci aminte de începuturile împreună.

Nu suntem mână-largă, dar nici zgârciți nu suntem. Am lăsat în urmă mulți bani pe care i-am făcut și o să-i mai facem, dar important e că banii aceia ne-au clădit amintirile”, a completat vedeta în mediul online.