Gabriela Firea a demisionat. "Obiectivul demolatorilor mei din multe direcții este să nu mai intru în cursa pentru Primăria Capitalei"

Gabriela Firea a demisionat din funcția de ministră a Familiei vineri, 14 iulie, în urma dezvăluirilor privind azilele groazei din Voluntari.

Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Gabriela Firea, a acceptat vineri să demisioneze din Guvern după o discuție cu premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu. Surse guvernamentale au declarat că Firea primise termen până luni să demisioneze, iar în caz contrar ar fi urmat să îi fie retras sprijinul politic.

Într-un lung mesaj postat pe Facebook, Gabriela Firea susține că i-a fost fabricată o imagine negativă întrucât incomodează.

Mi-a fost milă mereu de oamenii aflați în nevoie, am ajutat cât am putut pe oricine. Indiferent că am fost sau nu în funcții publice. Cei care mă cunosc personal și nu “de la televizor” știu asta. Se poate uita cineva în ochii mei să-mi spună că eu aș fi putut ști și tolera cel mai mic rău față de cineva?

Îmi pare rău pentru fiecare om în suferință. Inclusiv sau mai ales acum, de cei care nu au fost bine îngrijiți și protejați în căminele de seniori și dizabilități.

Am fost prezentată nedrept în mass media din ultimele 10 zile ca un om prefăcut, cinic, surd la suferința celor din jur. Martor este Dumnezeu și martori sunt toți cei care mă cunosc personal, atât pe mine, cât și pe soțul meu, și familia mea, că această imagine arătată publicului cu atâta înverșunare și cheltuială nu este cea reală.

Am fost zugrăviți în chip negativ tocmai pentru că incomodez prin suma faptelor bune pe care le-am făcut și prin conduita mea.

Plătesc pentru vina de a fi avut încredere în oameni!", a scris Gabriela Firea pe Facebook.

Ea spune că scopul presiunii mediatice nu a fost să părăsească Guvernul, ci să fie înlăturată din cursa pentru Primăria Capitalei.

"În aceste 10 zile de război total pentru demolarea mea și mai puțin pentru aflarea adevărului, am observat că subit, ca la un semn sau o comandă, a existat un singur interes: să se arunce cât mai mult noroi spre mine, cât mai multe dezinformări, să se exercite presiune mediatică asupra mea și a soțului meu, să fim puși la stâlpul infamiei, cu un singur scop.

Scopul nu era doar să plec din Guvern. Conduc ministerul cu cel mai mic buget și m-am luptat, uneori, inclusiv cu cei care trebuiau să mă ajute pentru toate proiectele realizate, cu mare chin, într-un an și jumătate.

Obiectivul demolatorilor mei din multe direcții este să nu mai intru în cursa pentru Primăria Capitalei! Să nu mă mai aliniez la startul precampaniei! Toate sondajele arată că aș fi câștigat în orice formulă politică. Pentru că bucureștenii au plătit, din păcate, amar, cei trei ani de experimente pe viața lor cu un individ absolut nepăsător la nevoile oamenilor. Lui nu i s-a mai cerut nicio demisie, când s-au întâmplat chiar tragedii în mandatul său. Întotdeauna a fost o dublă măsură!

Am înțeles că sunt oameni politici care nu fac mai nimic, ba chiar blochează și proiecte începute, dar care sunt susținuți pentru că aparțin unui grup, unui interes. Eu nu aparțin niciunui interes!

Dar, fiecare ne ducem crucea!

De aceea, am decis, cu mare regret, dar hotărâtă și cu fruntea sus, să plec din Guvernul României. Am avut acum câteva minute o întâlnire cu domnul prim-ministru Marcel Ciolacu în care i-am prezentat demisia din funcția de ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Nu am de ce să mă rușinez, nu am nicio vină, nu aș fi acceptat să se întâmple ceva rău cu vreo persoană și să nu reacționez", a mai scris Firea.

Marius Budăi a demisionat de asemenea din funcția de ministru al Muncii joi, 13 iulie.

„Marius Budăi m-a anunţat despre decizia de a-şi depune demisia, la finalul acestei şedinţe. Din punctul meu de vedere, e un gest de onoare pentru care îi mulţumesc şi sunt convins că aceasta este reacţia firească a unui decident politic, într-o asemenea criză. Este reacţia firească în orice democraţie consolidată a Europei”, a declarat Marcel Ciolacu după ședința de guvern de joi.

Mai mulți lideri din PSD ar fi fost de părere că Firea și Budăi erau principalii responsabili politici pentru scandalul care provoacă mari probleme de imagine pentru partid. Firea a negat în repetate rânduri acuzațiile care i-au fost aduse privind legăturile cu azilele groazei din Voluntari, în ciuda documentelor care au fost prezentate drept dovezi.

Mai multe publicații au dezvăluit că Firea l-a angajat pe Godei și la cabinetul de senator, după ce anterior patronul azilelor groazei fusese șofer și la Primăria București.

Godei, patronul azilelor groazei, a fost angajat de Gabriela Firea la cabinetul de senator în perioada ianuarie 2021 – februarie 2023, potrivit unui document oficial consultat de G4Media. Asta înseamnă că a fost angajat la cabinetul lui FIrea imediat după ce aceasta a câștigat postul de senator la alegerile din decembrie 2020.

Potrivit Digi24, Ștefan Godei a lucrat și alte firme și instituții conduse din subordinea lui Gabriela Firea și Florentin Pandele: clubul de fotbal FC Voluntari și RATB. Cu două zile în urmă, Firea declarase despre Godei, care apare într-o fotografie alături de ea, că „nu a fost vreodată membru al Partidului Social Democrat în vreo localitate din județul Ilfov sau București. Deci, nu avea cum să conducă filiala TSD Ilfov nefiind membru de partid. Simpatizanți, voluntari sau oameni care bagă capul în poză cu liderii sunt mulți”.

Godei conduce ONG-ul ce gestiona azilele groazei din Voluntari. Cofondatoare a ONG-ului este Ligia Gheorghe, prietenă și consilieră a Gabrielei Firea. Până acum, Firea a negat că ar fi știut ceva despre azilele din Voluntari unde bătrânii erau maltratați.

Godei este acum arestat preventiv în dosarul deschis de DIICOT.

În prezent, Firea este prim-vicepreședinte PSD, iar anterior a declarat că vrea să candideze din nou pentru primăria Capitalei după ce în 2020 a pierdut în fața lui Nicușor Dan. Mai mult, în urmă cu aproximativ un an, Firea era propusă intern drept candidat la prezidențialele din 2024 de către Paul Stănescu.