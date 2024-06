Gabriela Firea a mulțumit celor 161.761 de bucureșteni care au votat-o în alegerile locale, exprimându-și recunoștința pentru încrederea acordată, într-o postare pe Facebook. „Le mulțumesc din tot sufletul pentru că au crezut în mine, în echipa mea și în soluțiile propuse de noi. Sunt convinsă că m-au votat cu mintea, inima, credința și empatia lor, așa cum i-am rugat în campanie.”

Ea a subliniat că, deși campania a fost prea scurtă pentru a reaminti realizările sale ca primar general și pentru a explica planurile viitoare, a reacționat cu modestie și demnitate, acceptând locul doi fără a învinovăți pe altcineva.

Firea a menționat că își reproșează faptul că nu a reușit să se întâlnească cu mai mulți bucureșteni și să ajungă în toate cartierele, dar nu regretă că a acceptat să candideze în ultimul moment, în ciuda circumstanțelor dificile.

„Îmi reproșez că nu am reușit să mă întâlnesc cu mai mulți bucureșteni, că nu am ajuns în toate cartierele din cele șase sectoare, că nu a fost timp să dezbat problemele Capitalei cu mai multe organizații, asociații, entități civice, că nu am reușit să particip la mai multe interviuri radio, televizate sau din presa scrisă, în această lună intensă.”, a msi scri Firea.

Ea a recunoscut că limbajul tehnic folosit în puținele apariții media nu a fost atractiv și emoționant pentru alegători. „Este posibil ca în puținele apariții în mass media să fi vorbit prea tehnic, prea administrativ, limbajul acesta este rodul muncii și experienței dar nu e creator de emoție și nu este deloc atractiv.”

De asemenea, Firea a afirmat că se aștepta să piardă din cauza aglomerării candidaților din zona centru-stânga, dar nu la o diferență atât de mare. „Mă așteptam să pierd, din cauza candidaților numeroși din centru-stânga bazinului politic, dar nu la o diferență atât de mare.”

Ea a promis să învețe din această experiență și să se pregătească mai bine pentru viitoarele examene politice. „Tocmai pentru că îmi pasă, îmi doresc să învăț din această situație grea, să fiu în viitor varianta mea, a noastră, mai bună, să-mi asum toate erorile și să nu le mai perpetuez. A greși e omenește, important este să-i tratăm cu respect, obiectivitate și bună-credință atât pe toți cei care ne apreciază și susțin, dar, în egală măsură, și pe cei care ne critică, dezaprobă, contestă.”

Firea a felicitat câștigătorii alegerilor și a mulțumit colegilor și susținătorilor săi pentru efortul depus în campanie, subliniind că va continua să promoveze modernizarea comunităților, drepturile femeilor și egalitatea de șanse. „Îi felicit pe toți câștigătorii din alegerile locale și europarlamentare! Le mulțumesc sincer, cu emoție și recunoștință, inimoșilor mei colegi de la București: Daniel, Robert, Hazem, Anca, George, Cristina, Alex și toți tinerii care ne-au însoțit zi și noapte. Sunteți în inima mea pentru totdeauna.”

