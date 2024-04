Firea nu mai vrea sa audă de scandalul azilelor groazei: "Nu am de ce să plătesc eu ceva ce nu am greşit"

Gabriela Firea, candidatul PSD pentru Primăria Generală a Capitalei, reafirmă că nu are nicio vină în scandalul azilurilor, care a devenit anchetă penală. „Nu am de ce să plătesc eu ceva ce nu am greşit”, spune Firea, arătându-se încrezătoare că poate câştiga un nou mandat de primar general.

„Domnul preşedinte şi prim-ministru Marcel Ciolacu a adus aminte acest scandal tocmai subliniind faptul că eu nu am fost implicată, că nu am nicio vină şi că nu am de ce să plătesc eu ceva ce nu am greşit”, a afirmat Firea, întrebată dacă crede că scandalul azilelor va fi o piedică pentru ea în aceste alegeri.

Întrebată dacă crede că Marcel Ciolacu îşi doreşte cu adevărat ca ea să câştige un nou mandat la Primăria Capitalei, Firea a răspuns: „Sunt convinsă că da, pentru că altfel, în acea zi foarte lungă, de 16 ore, de la Guvern când a fost şedinţa coaliţiei nu mi-ar fi spus că aceasta este varianta cea mai bună pentru Bucureşti”.

Ea admite că, în condiţiile în care candidatura sa a fost anunţată foarte târziu, timpul este „un duşman”, dar „nu un impediment” şi tot timpul poate fi „un prieten” dacă se va adresa „direct bucureştenilor”.

Firea afirmă că are încredere în şansele sale „pentru că Bucureştiul arată mult mai rău decât acum patru ani”.

„Este normal, prin comparaţie, bucureştenii să considere că am avut un mandat mai bun şi să mă întorc la Primărie pentru a-mi continua proiectele şi pentru a veni cu proiecte noi, inclusiv în domeniul sănătăţii, educaţiei şi cel social”, adaugă Firea.

Ea consideră că „voturile nu le are nimeni în buzunar”, răspunzând astfel întrebărilor legate de candidatura lui Cristian Popescu Piedone, care vizează acelaşi electorat ca şi PSD.

Ads