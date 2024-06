Gabriela Firea, în lacrimi: „Am votat pentru toți bucureștenii, pentru seniorii și tinerii Capitalei”

Gabriela Firea, candidata PSD la Primăria Capitalei, susține că s-a emoționat în ziua alegerilor, motiv pentru care are lacrimi în ochi. Ea a fost însoțită la secția de vot de Marcel Ciolacu și mai mulți lideri social-democrați.

„Am votat pentru toți bucureștenii. Pentru viitorul Bcureștiului, pentru seniorii și pentru tinerii CapitAm votat cu gândul la toţi tinerii din Bucureşti, de asemenea, la seniorii Capitalei noastre, la copii şi la adulţi, la persoane sănătoase dar care vor să facă prevenţie, dar şi la persoane cu dizabilităţi. Am votat cu gândul la oamenii care vor să aibă din nou parcurile curate în Capitală, care vor să vadă că pe şantiere se lucrează şi că sunt rezultate în ceea ce priveşte fluenţa în trafic, problema termoficării şi, de asemenea, siguranţa în şcoli şi lupta reală împotriva drogurilor. Am votat pentru ca în administraţie să lucreze oameni de dimineaţă până seara, găsind soluţii, având o echipă, având o susţinere, comunicând şi fiind transparenţi, pentru oamenii din administraţie care nu se plâng care nu dau vina pe ceilalţi, care nu se incuie în birou şi care nu vin după câţiva anisă spună că nu au fost bine informaţi atunci când au promis. Am votat cu foarte mult optimism pentru că Bucureştiul este un oraş atât de frumos de care te poţi îndrăgosti,dar, din păcate, în ultima perioadă a fost abandonat. Am votat cu gândul la toţi bucureştenii care vor ca acest oraş să redevină oraşul pe care îl iubesc şi în care vor să trăiască, să iubească, să îşi crească copiii, nepoţii, să înveţe, să prospere, să se dezvolte”, a declarat Gabriela Firea, după ce și-a exprimat votul.

Ads

Alegerile locale de duminică, 9 iunie, le vor aduce bucureștenilor nouă opțiuni de vot pentru primăria Capitalei și pentru Consiliul General al Municipiului București. Iată ce opțiuni vor avea bucureștenii.Iată ordinea candidaților pe buletinele de vot:

1. Gabriela Firea - PSD;

2. Sebastian Burduja - PNL;

3. Mihai Enache - AUR;

4. Dorin Iacob - Alternativa Dreaptă;

5. Diana Șoșoacă - Partidul S.O.S. România;

6. Cristian Popescu Piedone - PUSL;

7. Alexandru Pânișoară - Partidul Ecologist Român;

8. Nicușor Dan - independent, susținut de Alianța Dreapta Unită și REPER;

9. Filip Constantin Titan - candidat independent.