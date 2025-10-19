Anunț neașteptat făcut de Gabriela Firea. Premieră la vârsta de 53 de ani

Anunț neașteptat făcut de Gabriela Firea. Premieră la vârsta de 53 de ani
Gabriela Firea, în Parlamentul European / FOTO: G. Firea (FB)

Gabriela Firea a devenit bunică, la 53 de ani. Fiul său din prima căsnicie și soția acestuia au devenit părinții unei fetițe, eveniment împărtășit în social media, de fosta primăriță.

Șefa PSD București a publicat imagini cu bebelușul, însoțit de mesajul: „Bine ai venit în familia noastră, Emily-Victoria! Îți dorim o viață plină de sănătate, zile senine, bucuria de a trăi și a explora lumea. Felicitări, norei mele dragi Eva și primului meu fiu Tudor! Sigur veți fi părinți iubitori și grijulii.

Să fiți binecuvântați! Vă iubim! 'Zâmbetul copilului este ca o rugăciune către Dumnezeu'”, a scris Gabriela Firea, pe Facebook.

Gabriela Firea, căsnicie solidă cu Florentin Pandele

Gabriela Firea este căsătorită cu primarul din Voluntari, Florentin Pandele (63 de ani), de 15 ani. Pandele era bun prieten cu primul soț al Gabrielei, Răsvan Firea, decedat în ianuarie 2010, în urma unui AVC. Cu câteva luni înainte, el suferise un transplant de rinichi.

Relația Gabrielei Firea cu Florentin Pandele a început la scurt timp după moartea lui Răsvan Firea. Politicianul îi făcea curte văduvei. Astfel, fosta jurnalistă s-a cuplat cu prietenul fostului soț în septembrie 2010.

Numele complet al fostei jurnaliste este Gabriela Firea Vrânceanu Pandele. Ea și-a păstrat numele tatălui, al fostului soț și de asemenea, a preluat numele de familie al primarului de Ilfov.

