Gabriela Firea: "M-a emotionat postarea Irinei Tanase, imi pare rau ca Liviu Dragnea este acolo unde este si nu doresc asta nimanui"

Unul dintre jurnalistii prezenti la conferinta i-a adresat Gabrielei Firea intrebarea scurta: "Stiti ce zi a fost ieri?" "Miercuri, 28 octombrie", a fost raspunsul amuzat al politicianului."A fost ziua fostului presedinte PSD , Liviu Dragnea. Mai tineti legatura cu dansul, mai insemna ceva pentru Partidul Social Democrat? Dar cu partenera acestuia, au fost discutii in spatiul public despre faptul ca urma sa le fiti nasi", a fost a doua parte a intrebarii, relateaza Digi 24. Pe acelasi ton amuzat, Gabriela Firea a raspuns: "M-am gandit ca ma intrebati de Andrei Saguna, care a fost canonizat pe 29 octombrie, in urma cu noua ani. (...) Nu mai tin legatura cu el, nici cu partenera dansului. M-a emotionat postarea Irinei (), imi pare rau ca este acolo unde este si nu doresc asta nimanui. Nu am tinut legatura pentru ca nu aveam de ce. Nu cred ca e ea vinovata pentru ce s-a intamplat politic. Indiferent ca au fost discutii ca cineva sfatuia pe altcineva, e vorba sa ne asumam", a mai spus prim-vicepresedintele PSD, Gabriela Firea.Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, fostul lider PSD, a postat pe Instagram un mesaj de dragoste adresat acestuia cu ocazia zilei lui de nastere, care a fost miercuri, 28 octombrie. Irina Tanase isi transmite dragostea si spune ca il asteapta acasa.Citeste si: