In ce conditii ar renunta Gabriela Firea sa mai candideze la un nou mandat de primar al Capitalei

"Transmitem semnale confuze catre alegatori pentru ca ne percep pe noi in acelasi plan politic. Daca noi venim acum toti si anuntam noi, toti, de fapt vrem sa castigam si dumneavoastra trebuie sa alegeti din trei pe partea de centru-stanga si aveti un singur candidat pe zona de centru dreapta, facem un bine? Haideti sa ne gandim!", a afirmat, marti seara, la Antena 3, Gabriela Firea, intrebata ce parere are despre o eventuala candidatura a lui Victor Ponta la Primaria Capitalei.Firea a mai spus ca "in aceste zile tumultuoase" partidele de stanga creeaza un avantaj candidatului de dreapta."Noi, practic, ce demonstram sustinatorilor nostri si celor care sunt nehotarati, dar ne privesc cu o anumita simpatie? Le spunem ca avem atata aroganta, atata suficienta, suntem atat de trufasi incat intre noi nu reusim sa ne intelegem, astfel incat sa avem acel candidat care este cel mai bine pozitionat din punct de vedere sociologic, si anume actualul primar general?", a adaugat Gabriela Firea.Aceasta a anuntat ca ar renunta la candidatura, daca ar exista o persoana mai bine plasata."Eu, in aceasta seara, anunt ca nu mai candidez la Primaria Capitalei, daca pe flancul se centru si centru stanga domnii despre care vorbim in aceasta seara au un procentaj mai mare decat mine. (...) Eu nu ma tin de scaun, nu m-am nascut primar general (...) Daca PSD sau o alianta formata din partide de stanga si centru stanga au un candidat mai bun decat mine, in sensul de validare a publicului din municipiul Bucuresti, eu nu ma tin de scaun, eu imi vad de viata mea (...) Nu este niciun fel de amenintare voalata, nu este niciun fel de santaj politic si nici nu as vrea sa se speculeze ca Firea e suparata pe PSD ca nu a negociat suficient de bine cu Victor Ponta", a anuntat Gabriela Firea.Aceasta sustine ca, daca se va gasi un candidat al stangii mai bine plasat in sondaje decat ea, ii va strange acestuia mana si il va sustine, afirmand ca este un "om de echipa" si ca nu se va opune interesului echipei din care face parte.In caz contrar, Firea considera ca formatiunile de stanga risca sa "se faca de ras".