Proiectul privind darea in plata a unei parti din Satul Francez, a cincea oara pe ordinea de zi a CGMB. Ce proiecte se mai discuta joi

De asemenea, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea , a anuntat marti ca va introduce pe ordinea de zi a sedintei un proiect in baza caruia pacientii tratati de COVID-19 care doneaza plasma ar urma sa beneficieze de un stimulent financiar in cuantum de 1.000 de euro, sub forma tichetelor de masa sau pentru medicamente."Am scris un proiect dedicat acestei nevoi stringente, impreuna cu medicii de la Administratia Spitalelor, pe care il voi adauga joi pe ordinea de zi a Consiliului General. In esenta, este vorba despre convingerea cat mai multor pacienti tratati sa fie salvatorii celor care sufera, prin intalniri, discutii, argumente umanitare. In plus, la acest efort vom adauga si un stimulent financiar in cuantum de 1.000 de euro, sub forma tichetelor de masa si/sau cadou, din care donatorii pot procura medicamente (vitamine, minerale), alimente necesare revenirii tonusului, dar si alte produse necesare", a scris Firea, marti, pe Facebook , avand in vedere obligatiile Primariei Capitalei catre Maria si Costica Constanda . Proiectul, supus pentru a cincea oara dezbaterii CGMB, contine raportul de evaluare din 31 iulie, intocmit de catre Mapps Master Appraisal - Business Valuation, realizat pentru doua parcele de teren cu suprafetele de 11.280 mp si 3.695 mp impreuna cu cele opt constructii edificate pe acestea, de pe Soseaua Nordului, nr. 140 B. Evaluatorul a estimat ca valoarea de piata a imobilelor respective este de 109.669.579 lei (22.689.475 euro). Darea in plata a imobilelor ar urma sa se aprobe sub conditia incetarii de catre creditori, pana la 31 decembrie 2020, a oricaror acte de executare silita facute in baza titlurilor executorii.Pe 7 august, Primaria Municipiului Bucuresti a fost informata de catre Trezorerie despre depunerea unui dosar de executare, creditor fiind Costica Constanda. Primarul general, Gabriela Firea, preciza ca PMB trebuie sa-i returneze lui Costica Constanda 115 milioane euro, ceea ce reprezinta 20% din bugetul anual al Capitalei.ar urma sa fie conferit sculptorului Marian Zidaru, rectorului Universitatii Nationale de Arte din Bucuresti, pictorul Sorin Ilfoveanu, si omului de afaceri de origine libaneza Roger El Akoury, fondator al Muzeului de Arta Recenta din Bucuresti.- Arhiepiscopia Bucurestilor, in vederea construirii unui lacas de cult. Darea in folosinta se acorda Patriarhiei Romane pe o perioada de 49 de ani, iar cheltuielile pentru amenajarea lacasului de cult vor fi suportate de catre Patriarhie. In situatia in care in termen de 24 de luni de la data intrarii in vigoare a hotararii nu incep lucrarile de investitii sau imobilul nu este folosit conform destinatiei prevazute, hotararea isi inceteaza aplicabilitatea. De asemenea, pe ordinea de zi figureaza si un alt proiect, potrivit caruia ar urma sa se aprobe darea in folosinta gratuita Fundatiei Reut a terenului cu suprafata de 395 mp, situat in b-dul Mircea Voda FN, Sector 3, in vederea desfasurarii de activitati scolare, pe o perioada de 49 de ani.* CFondul va fi constituit din bugetul aprobat pentru acest an al Directiei Generale de Arhitectura Peisagistica si Monumente de For Public., potrivit Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare. Si maturatul se va realiza zilnic in zona centrala a orasului, pe bulevarde, strazi principale, pasase/poduri rutiere sau pietonale. In zonele aglomerate se vor realiza doua treceri pe zi, iar pe strazile secundare se va realiza o trecere la 2-3 zile.Potrivit documentului, autoritatile locale ale sectoarelor 1-6 vor avea obligatia sa implementeze un sistem de colectare separata pe cinci fractii, respectiv: deseuri biodegradabile, deseuri de hartie/carton, mase plastice, deseuri de sticla/metal si deseuri reziduale. In situatia in care colectarea pe cinci fractii nu este posibila, din punct de vedere tehnic, economic, al protectiei mediului, al sanatatii populatiei si al respectarii standardelor de calitate necesare, autoritatile locale vor avea obligatia sa implementeze un sistem de colectare separata a deseurilor municipale pe minimum doua fractii, umed si uscat, urmat de un proces de sortare a fractiei uscate prin care sa obtina cel putin patru fractii: hartie/carton, mase plastice, deseuri de metal si deseuri reziduale.* Ade la adresele: str. Sfintilor nr.13, str. Gabroveni nr. 18, bulevardul Pache Protopopescu nr. 54, str. Dianei nr. 2, str. Franceza nr. 5, str. Serban Voda nr. 107, str. Sipotul Fantanilor nr. 5, str. Smardan nr. 19, str. Academiei nr. 15, str. Gladiolelor nr. 11, str. Vasile Parvan nr. 2 - 4, str. Plantelor nr. 47, Calea Mosilor nr. 74, Calea Mosilor nr. 82, Calea Mosilor nr. 84, Calea Mosilor nr. 92, Calea Mosilor nr. 149, Franceza nr. 32. Proiectele totalizeaza 72,1 milioane lei, fara TVA.