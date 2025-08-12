Gabriela Firea, eterna candidată la Primăria București. Ce avantaje are lidera PSD București în alegerile de anul acesta

Deși data exactă a alegerilor parțiale pentru Primăria Capitalei nu a fost încă stabilită, deja în interiorul partidelor se fac mișcări de trupe pentru selecția candidaților. USR a înaintat deja numele lui Cătălin Drulă, care pare să fie susținut de fostul primar și actual președinte Nicușor Dan, în timp ce din partea PNL încă nu este clar dacă va exista un candidat, sau dacă se vor încolona în spatele lui Drulă.

În ceea ce privește candidatul PSD, discuțiile legate de ieșirea PSD de la Guvernare care au avut loc luni, 11 august, au constituit un prilej numai bun pentru Gabriela Firea să-și arate intenția în fața colegilor de a candida pentru a treia oară la Primăria București.

În orice caz, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că se vor face sondaje pentru cei care doresc să candideze, urmând ca pe baza acestora să fie desemnat candidatul.

Fosta primăriță de la Capitală a candidat și anul trecut, intrând târziu în cursă după eșecul candidaturii comune în persoana doctorului Cătălin Cîrstoiu, însă fără succes.

Anul acesta însă, mai mulți candidați se aglomerează pe segmentul electoral de centru-dreapta, pe același profil cu cel al fostului primar Nicușor Dan. Ana Ciceală, deși susținută de un partid de stânga, SENS, țintește către un electorat similar cu cel al lui Nicușor Dan, cum de altfel fac și Cătălin Drulă sau activistul de mediu Dan Trifu. Dacă în cursă mai intră și Ciprian Ciucu din partea PNL și fostul europarlamentar USR Vlad Gheorghe, atunci culoarul electoral se aglomerează și mai mult.

Prezența potențial scăzută la alegerile parțiale ar putea fi un alt factor care să joace în favoarea candidatului PSD.

Politologul Cristian Pîrvulescu este de părere că prin prisma înțelegerii dintre Ilie Bolojan și PNL privind fuziunea dintre cele două partide, PNL nu va intra în cursă cu un candidat și va alege să-l susțină pe Cătălin Drulă.

„Ca urmare, PNL nu va avea, atâta vreme cât Bolojan va avea o influență, un candidat la alegerile de primar și va susține un candidat al USR, respectiv Drulă, care are deja susținerea președintelui. Ceilalți sunt în zona, să zicem, bazei USR-iste, dar se va miza foarte mult pe o campanie de polarizare, în care alegătorii care vor vota pentru baza USR-istă vor fi foarte puțini, cât se poate de puțini”, afirmă acesta într-o intervenție pentru Ziare.com.

Profesorul Pîrvulescu subliniază că scopul este acela de a uni voturile USR cu cele ale PNL pentru a complica lucrurile pentru orice altă alternativă, în contextul în care PSD și AUR nu se pot alia pentru a avea o singură candidatură.

„Deci, în condițiile actuale, Drulă pare să fie favorit cu condiția ca PNL să devină un partid disciplinat, exemplar, care să accepte deciziile care au fost votate la cel mai înalt nivel de partid și de stat. Dacă vor face proteste, mă rog, știm că organizațiile București și Ilfov nu sunt chiar organizațiile favorabile lui Bolojan, atunci situația se va complica foarte mult pentru acesta”, mai spune Cristian Pîrvulescu.

Politologul spune că o prezență mai scăzută la vot, așa cum se întâmplă de obicei la alegerile parțiale, ar avantaja un candidat de tipul Gabrielei Firea.

„Depinde de mobilizare, depinde de starea de spirit. Acum, PSD-ul n-are candidat. O să ziceți Băluță. Băluță nu este interesat să intre într-o competiție în care există riscul să piardă. Băluță vrea să câștige. Adică dacă pierde, poziția lui va fi grav afectată. În plus, Băluță vizează o poziție la nivelul partidului. Dacă Firea, în schimb, este înfrântă, Băluță are deschise absolut toate drumurile pentru viitoare candidaturi, organizate ca un șantier de lucru în București, metodic, serios și bine finanțat, nu așa improvizat”, precizează Pîrvulescu.

În schimb, spune politologul, această candidatură, pentru Gabriela Firea, este o oportunitate de a-și lua revanșa.

Există și varianta în care alegerile de la București, precum și cele de la Consiliul Județean Buzău, la care intenționează să candideze Marcel Ciolacu, să crească interesul opiniei publice, atâta timp cât nu va avea loc un eveniment internațional semnificativ, iar asta ar putea stimula votul anti-guvern.

„Firea are o bună capacitate de a folosi terminologia populistă și temele populiste, va folosi la maxim această oportunitate. Deci va fi partizan al profesorilor pe care nimeni nu-i va mai putea câștiga. Nimeni nu-i va mai putea câștiga. Profesorii bucureșteni erau un electorat care nu vota PSD. Deci era un electorat destul de complicat. Va fi foarte dificil”, adaugă politologul.

În ceea ce privește candidatura Anei Ciceală, fostă consilieră în CGMB, susținută de SENS, Pîrvulescu spune că ar avea capacitatea de a rupe din electoratul USR, iar în ceea ce-l privește pe Vlad Gheorghe, politologul este de părere că acesta nu va mai candida.

