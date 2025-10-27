Firea îi cedează conducerea PSD București lui Daniel Băluță. "Ca să nu treacă prin ce am trecut eu și să nu fie o victimă politică, vrem să-i oferim toate instrumentele"

Gabriela Firea a anunțat, luni, că renunță la șefia PSD București, în favoarea lui Daniel Băluță, desemnat oficial candidat al partidului la Primăria Capitalei pentru alegerile parțiale din 7 decembrie.

„Pentru ca Daniel să nu treacă prin ce am trecut eu și să nu fie o victimă politică, cum am fost eu, vrem să-i oferim toate instrumentele administrative și umane, de asemenea forța politică. Am decis să-i predau ștafeta politică a conducerii organizației PSD București.

Fac acest gest de onoare, nu trebuie să ne legăm de funcții, nu sunt veșnice, mai aveam doi ani de mandat, dar acum e momentul să predau această ștafetă”, a declarat Gabriela Firea.

Fostul primar general a adăugat că „cetățenii își doresc o schimbare în sensul bun în ceea ce privește traficul, termoficare, curățenie, investiții în spitale” și a transmis că „Îl susținem din toate punctele de vedere pe colegul nostru Daniel Băluță să candideze și câștige Primăria.”

Daniel Băluță le-a mulțumit colegilor din partid pentru "încrederea cu care am fost învestit de colegii mei. Vreau să-i mulțumesc foarte mult lui Gabi, îi mulțumesc lui Sorin, pentru suportul pe care mi l-au dat.

În acest alegeri este vorba despre rezultate, despre ce am reușit să facem în Sectorul 4: metrou, spitale, școli, grădinițe, parcuri. Toate acestea trebuie să se întâmple la nivel macro în București”

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie, pentru restul de mandat rămas până în 2028.

Ads