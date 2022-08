Firea și-a adunat toți oamenii casei în ministerul Familiei: rude, foști angajați ai companiilor municipale și salariați la televiziunea lui Pandele

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a fost înființat în ianuarie 2022, fiind condus de Gabriela Firea. Abia la mai bine de jumătate de an de atunci, site-ul oficial al instituției a prins contur și au fost afișate informații publice elementare, ca de exemplu cine se află în subordinea fostului primar al Capitalei.

Mai exact, pe site-ul Ministerului Familiei au apărut declarațiile de avere și interese ale demnitarilor și consilierilor cabinetului ministrului, ocazie cu care sunt făcute publice, de asemenea, numele angajaților și funcțiile pe care le ocupă.

De exemplu, iese în evidență numele Alinei Tarcevschi, adusă pe postul de general secretar al Ministerului Familiei, care de altfel este nașa de cununie a Gabrielei Firea și a lui Florentin Pandele și care a ocupat de-a lungul anilor mai multe funcții atât în cadrul Primăriei București, cât și în cadrul companiilor municipale înființate de Firea.

De asemenea, Firea a adunat în jurul ei foști angajați ai companiilor municipale pe care le-a înființat sau angajați ai televiziunii Metropola TV, deținută de Consiliul Local Voluntari, adică orașul unde este primar soțul acesteia, Florentin Pandele.

Cine este în spatele Gabrielei Firea, aflată la conducerea Ministerului Familiei

Domnica-Doina Pârcălabu - secretar de stat în Ministerul Familiei

Domnica-Doina Pârcălabu a fost președinte al Casei Naționale de Pensii în perioada ianuarie 2009 - mai 2012 și face parte din Partidul Puterii Umaniste, fondat de Dan Voiculescu în 2020, unde conduce Departamentul pentru Muncă și Protecție Socială.

Potrivit declarației de avere pe care a completat-o la 30 de zile de la numirea în funcție, aceasta deține cinci terenuri, în Prahova, Vâlcea și Călărași, care însumează circa trei hectare. Mai deține două apartamente în București, două case în Vâlcea și o casă în Călărași.

Are bijuterii în valoare de 14.000 de euro și aproape 30.000 de lei în bancă. Aceasta nota venituri anuale de 18.595 de lei de la Universitatea Hyperion și 68.128 de lei din pensie.

Anca-Minodora Costin Hendea - secretar de stat în Ministerul Familiei

Anca-Minodora Costin Hendea (PNL) a fost inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş.

Potrivit declarației de avere, deține un teren, un apartament și o casă în Maramureș și un apartament în Cluj. În plus, are circa 68.000 de lei în bancă.

Are venituri anuale astfel:

Inspectoratul Școlar Județean Maramureș - 96.782 de lei (8.065 de lei/lună)

Consiliul Județean Maramureș - 12.000 de lei

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă - 6.000 de lei

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Baia Mare - 25.808 lei

Izabella-Maria Kacso-Doboly - secretar de stat în Ministerul Familiei

Izabella-Maria Kacso-Doboly (UDMR) a fost secretar de stat în Ministerul Tineretului și Sportului.

Are nu mai puțin de 35 de terenuri agricole, forestiere și intravilane, toate în Hunedoara, ce însumează 14 hectare, toate primite moștenire. Mai notează o casă și spații comerciale în Hunedoara.

Are venituri anuale de 25.769 de lei de la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara, 71.545 de lei de la Ministerul Tineretului și Sportului și 3.928 de lei de la ANPCDEFP București.

Bogdan-Florin Paraschiv - subsecretar de stat în Ministerul Familiei

Bogdan-Florin Paraschiv este secretarul general al Partidei Romilor Pro-Europa.

Acesta deține două terenuri intravilane, în Ilfov și Olf. Mai are un apartament în București și o casă în Ilfov. Are venituri anuale astfel:

Șef birou Asociația Partida Romilor Pro Europa - 48.000 de lei

Manager de proiect - 124.560 de lei

Dividende - 114.000 lei

Alina Tarcevschi - secretar general al Ministerului Familiei

Alina Tarcevschi este nașa de cununie a Gabrielei Firea și a lui Florentin Pandele. În timpul mandatului Gabrielei Firea, aceasta a ocupat mai multe poziții în cadrul Primăriei București și a companiilor municipale, inclusiv director executiv în cadrul PMB. În decembrie 2020, primarul Bucureștiului, Nicușor Dan, a demis-o pe Tarcevschi din funcția de director executiv adjunct al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Anterior, Tarcevschi a mai lucrat la Prefectura Ilfov, iar la București a ocupat simultan posturi în primărie, în Consiliile de Administrație din Compania Municipală Consolidări, Compania Municipală Dezvoltare Durabilă, precum și în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București – Ilfov și ADI pentru Iluminat Public.

Potrivit declarației de avere, deține un apartament și o casă în București și are circa 42.000 de lei în bancă. De asemenea, are venituri anuale astfel:

Primăria Municipiului București - 20.346 de lei

Senatul României - 24.772 de lei

Publivol Creativ SA - 59.263 de lei

***Publivol Creativ S.A este o companie a Consiliului Local Voluntari, prin care funcționează Metropola TV, televiziunea înființată de Florentin Pandele, primarul orașului Voluntari și soțul Gabrielei Firea.

Simona-Valentina Butacu - consilier în ministerul Familiei

Simona Butacu (PSD) este cunoscută ca fiind o apropiată a Gabrielei Firea și a avut de-a lungul timpului numeroase funcții, precum secretar executiv PSD Sector 6, consilier local Sector 6, director general al Companiei municipale Agrement București, sau membru în consiliul de administrație al Companiei municipale Publicitate și Afișaj.

Deține un teren și o casă în Ilfov și două apartamente, în Galați și București. Declară venituri anuale astfel:

Compania municipală Publicitate și Afișaj - 13.769 de lei

Publivol Creativ SA - 24.000 de lei

Acmvol Design SA - 28.829 de lei

Consiliu local Sector 6 - 13.387 de lei

PSD (restituire contribuție alegeri locale) - 7.495 de lei

PSD (restituire contribuție alegeri parlamentare) - 97.348 de lei

George-Alexandru Ciubotaru - consilier Ministerul Familiei

George Ciubotaru a lucrat la Compania municipală Consolidări. Potrivit declarației de avere, deține 13 terenuri agricole și intravilane, în București și Ilfov, ce însumează patru hectare de teren. Mai notează un apartament în București.

Are venituri anuale astfel:

Publivol Creativ S.A (prezentator tv) - 47.604 lei

Administrația municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic - 11.492 de lei

Compania municipală Consolidări - 6.221 de lei

Contract drepturi de autor - 17.396 de lei

Ancuța-Sorina Comanici - director de cabinet la Ministerul Familiei

Gabriela Firea (stânga), Ligia Gheorghe (fost Enache) (mijloc), Sorina Comanici (dreapta)

Sorina Comanici (PSD) este consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Potrivit declarației de avere, deține două terenuri agricole și unul intravilan în Călărași și Vrancea. Mai are două apartamente în București, o casă în Vrancea și una în Ilfov. În plus, are în bancă 150.000 de lei și aproape 40.000 de euro.

Are venituri anuale astfel:

Primăria Municipiului București - 13.387 de lei

Senatul României - 8.361 de lei

Publivol Creativ S.A (producător) - 24.000 de lei

Centrul Medical Brâncuși (consilier juridic) - 96.000 de lei

Societatea Medicală Sfânta Cuvioasă Parascheva (șef birou marketing) - 21.158 de lei

Chirii - 27.400 de lei

Ligia Gheorghe (fost Enache) - consilier la Ministerul Familiei

Gabriela Firea (stânga), Ligia Gheorghe (fost Enache) (mijloc), Sorina Comanici (dreapta)

Ligia Gheorghe era cunoscută drept consiliera personală a Gabrielei Firea la Primăria Capitalei, după ce i-a fost acesteia și producătoare de emisiune în trustul Intact.

Gheorghe a fost jurnalistă la Antena 1 și Antena 3. Ea a îndeplinit rolul de producător al Gabrielei Firea după care a devenit asistenta personală a acesteia.

"După trista experiență de manager la firmele lui Dan Voiculescu, Gabriela Firea a luat-o pe Ligia Enache sub aripa sa protectoare în mandatul de senator de Ilfov și a plantat-o în slujba statului ca angajat la Green City Voluntari S.A., la Primăria Voluntari la Direcția Urbanism și, concomitent, la cabinetul senatorial al Gabrielei Firea", spuneau jurnaliștii de la Bucureștiul.

Aceasta deține două apartamente în București și are în bancă circa 975.000 de lei și 6.000 de euro.

Are venituri anuale astfel:

Publivol Creativ S.A (specialist relații publice) - 60.824 de lei

Senatul României - 35.344 de lei

Contract drepturi de autor - 33.091 de lei

De menționat că și soțul acesteia, Emanuel Gheorghe, lucrează tot în cadrul televiziunii Metropola TV, controlată de Florentin Pandele, ocupând funcția de producător.

Adnana-Sorana Maioga - consilier în Ministerul Familiei

Adnana Sorana Maioga a mai deținut de asemenea funcții la stat: la primăria Sectorului 4, în cadrul Societății de Transport București și în cadrul Companiei municipale Publicitate și Afișaj.

Nu deține nicio proprietate, însă are venituri anuale astfel:

Primăria Sectorului 4 - 30.000 de lei

Societatea de Transport București - 9.064 de lei

Compania municipală Publicitate și Afișaj - 1.100 lei

Maria-Alexandra Papa - consilier în Ministerul Familiei

Maria Alexandra Papa notează că are venituri anuale de 13.377 de lei de la Smart Confin Consulting.

De asemenea, mai notează, la capitolul ”venituri din alte surse”, 6.500 de lei moștenire, 7.900 de lei din restituirea unui împrumut și un total de 5.400 de lei, ”primiți cadou”.

Cătălina Ștefana - consilier în Ministerul Familiei

Cătălina Ștefana (PSD) nu deține nicio proprietate, potrivit declarației de avere, și notează un venit anual de 14.955 de lei de la PSD.

Roxana-Florica Susai - consilier în Ministerul Familiei

Roxana Susai nu deține nicio proprietate și declară venituri anuale de 29.431 de lei de la Societatea de Transport București și 1.789 de lei din alte activități economice.

