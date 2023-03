Gabriela Firea acuză actuala administrație a Capitalei că nu a consolidat nicio clădire pericol public: Placa cu "greaua moştenire şi datoriile din vechiul mandat" nu mai merge

Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat că în ultimii doi ani nicio clădire pericol public din cauza riscului seismic nu a fost pusă în siguranţă sau consolidată în Capitală, precizând că încrederea cetăţenilor că autorităţile pot face lucruri pentru siguranţa lor a scăzut dramatic.

“Bucureştiul a pierdut lupta cu reducerea riscului seismic, din septembrie 2020 încoace! La 46 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977, în Capitală nu se lucrează pe niciun şantier de consolidare a blocurilor cu bulină, programul Bucureşti Trainic a fost blocat, în ultimii 2 ani nicio clădire pericol public nu a fost pusă în siguranţă sau consolidată în Capitală, iar încrederea cetăţenilor că autorităţile pot face lucruri pentru siguranța lor a scăzut dramatic. E păcat că munca a sute de oameni din mandatul meu de primar a fost aproape în zadar!”, a transmis Gabriela Firea, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.

Ea îl acuză pe primarul Capitalei, Nicușor Dan, că acesta continuă să livreze minciuni cetăţenilor.

“Primarul general Nicușor Dan, susţinut până-n pânzele albe de USR, PMP, omul politic de tristă amintire Ludovic Orban şi PNL a promis «Noul Bucureşti» şi continuă să livreze minciuni: «Noul Bucureşti» cade pe cetățeni! Un singur exemplu este anunțul consolidării blocului din strada Blănari nr. 14, celebru pentru Club A de la parter. Forțat de tragedia din Turcia şi pentru a arăta că în Bucureşti se lucrează, Nicușor Dan a mers pe aşa-zisul şantier pentru «a porni» lucrările. O mare minciună! Chiar Nicuşor Dan a blocat lucrările timp de doi ani şi asta este realitatea pe care o ştiu bine proprietarii din bloc, mutaţi în locuinţele de necesitate în vara anului 2020”, a explicat fostul primar al Capitalei.

Ads

Firea a explicat că în data de în data de 15 iulie 2020, în timpul mandatului său de primar general, conducerea AMCCRS a semnat contractul pentru proiectarea, asistenţa tehnică şi execuţia lucrărilor de consolidare.

“A doua zi, a fost emis ordinul de începere pentru că era o urgenţă. Imediat au fost relocaţi toţi proprietarii către locuinţele de necesitate, pe cheltuiala administraţiei. Am făcut anunţurile la vremea respectivă şi mă bucur că o parte a presei nu a uitat. Se lucra la proiectare când Nicuşor Dan a ajuns primar general şi totul s-a blocat. Acum, primarul general ar fi trebuit să anunţe finalizarea lucrărilor, nu abia începerea lor. Şi e un singur exemplu”, a precizat Gabriela Firea.

Aceasta susţine că în prezent lucrările de consolidare sunt oprite pe şantierele începute în perioada 2018-2020, că în ultimii doi ani nu s-au executat lucrări şi nu s-au semnat convenţii cu proprietari din clădiri cu risc seismic.

Firea a mai afirmat că proprietarii din clădirile consolidate între 2018 şi 2020 încă aşteaptă recepţia lucrărilor, iar până acum, doar o singură clădire din 11 este din nou locuită, dar fără recepţie. Ea a mai anunţat că în ultimii doi ani, nu a fost restaurată nicio faţadă şi că proprietarilor li se cer bani pe lucrările deja executate.

Ads

“Ştim cu toţii placa "greaua moştenire şi datoriile din vechiul mandat", dar asta nu mai merge. În 2021 şi 2022, Nicuşor Dan a avut cu 2,1 miliarde de lei mai mult decât în 2019 şi 2020, ultimii ani ai mandatului meu. Deci bani suficienţi să plătească facturile pentru lucrări, nu datorii cum spune public, şi să lucreze şi la altele. În urmă cu 44 de ani, în doar 56 de secunde, peste 1.500 de persoane şi-au pierdut viaţa şi 35.000 de locuinţe au fost distruse. Numai în Capitală s-au prăbuşit 33 de clădiri. Din păcate, din cauza inacţiunii primarului general şi a majorităţii care-l susţine, Bucureştiul încă este capitala europeană cu cel mai ridicat risc seismic.

Cât am condus Capitala am făcut primii paşi importanţi pentru siguranţa oamenilor. Împreună cu echipa mea, formată din specialişti, am deblocat programul de consolidări şi am redat bucureştenilor încrederea în autorităţile locale. Sunt realizări, cifre concrete, pe care nu le vor putea şterge, oricât şi-ar dori, cei care sunt vremelnic la conducerea Capitalei”, se mai arată în mesajul transmis de Gabriela Firea.

Ads