Contradicția Gabrielei Firea: Mesajul pentru adoptarea copiilor versus abandonul propriului fiu pentru orientarea sexuală

Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse s-a remarcat în mandatul său prin proiecte și activitățile concentrate constant pe susținea faptului că familiile să nu abandoneze copiii, ci să-i adopte, chiar dacă aceștia au nevoi speciale sau provin din familii dezorganizate. Acest lucru este extraordinar mai ales în situația unei țări cu o rată de adoptabilitate încă sub media europeană.

În anul 2010, Răsvan Firea își pierdea viața la vârsta de 54, în urma unui atac cerebral. După o căsnicie de 17 ani, Gabriela Firea s-a recăsătorit cu actualul soț, Florentin Pandele, la doar 8 luni distanță de tragicul eveniment.

Fostul sportiv Răsvan Firea a fost căsătorit înainte să o cunoască pe Gabriela Firea și avea un fiu cu prima soție, fotomodelul Carmen Firea. Răzvan Firea a călcat pe urmele mamei sale naturale și s-a îndreptat către o carieră în lumea modei. Totodată acesta a susținut public persoanele din comunitatea LGBTQ+, susținând boicotarea Referendumului pentru Familie și deschizându-se față de lume spunând că e gay.

Gabriela Firea, mama vitregă a lui Răzvan Firea l-a adoptat și sprijinit pe Răzvan până când acesta a susținut că este gay și a îndemnat persoanele să nu voteze la Referendumul propus de Coaliția pentru Familie. Ca urmare a acestor ieșiri publice, Gabriela Firea a ales să se dezică de copilul ei vitreg și să-l abandoneze.

În ciuda acestui mesaj aparent de susținere a familiilor și a copiilor, un raport paradoxal a ieșit la suprafață - fiul doamnei Firea, Răzvan Firea, a fost abandonat de mama sa vitregă după ce l-a crescut mulți ani alături de soțul ei, Florentin Pandele. Această situație a dus la numeroase speculații și întrebări cu privire la poziția doamnei Firea cu privire la abandonul copiilor și la modul în care își susține aceste valori atunci când și-a abandonat propriul fiu discriminându-l pe criteriul orientării sale sexuale.

Într-un interviu recent, Gabriela Firea a declarat că poziția sa privind abandonul copiilor nu se schimbă și că îndeamnă toate familiile să își deschidă inimile și casele pentru copiii care au nevoie de iubire și sprijin. În ceea ce-l privește pe fiul ei, Răzvan, doamna Firea nu a mai susținut aceleași declarații, din păcate.

Mulți critici au pus la îndoială credibilitatea mesajului doamnei Firea, susținând că este ipocrit și că își trădează propriile valori. În plus, mulți au argumentat că nu este corect să promovezi adoptarea copiilor și în același timp să nu fii dispus să-ți susții propriul copil.

Indiferent de păreri, este important să ne reamintim că situațiile din viața personală a cuiva nu ar trebui să ne influențeze judecata cu privire la politicile și mesajele pe care acea persoană le promovează. Este important să ne concentrăm pe problemele cu adevărat importante și să găsim soluții eficiente pentru a ajuta copiii care au nevoie de sprijin și protecție.

