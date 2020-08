VIDEO Cum a decurs primul interviu al Gabrielei Firea la televiziunea Primariei Voluntari. Moderator: "Nu vreau sa va necajiti, dar e evident ca Guvernul asta nu va iubeste"

Atmosfera a fost una extrem de prietenoasa, in timpul emisiunii de luni, 17 august, moderatorul Adrian Bucur adresandu-i intrebari de genul: "Doamna Firea, au trecut cateva ore de cand v-ati inscris in cursa pentru Primaria Generala. Va asteptati la atacuri?" sau "Nu vreau sa va necajiti, dar e evident, de vreun an jumate, ca Guvernul asta nu va iubeste ca primar general. Nu doar ministrul culturii, insusi premierul Orban, ministrul sanatatii... Numai bete-n roate v-au pus cu testarile!".Televiziunea Metropola TV, detinuta de Primaria Voluntari condusa de Florentin Pandele, a difuzat, luni seara, un interviu cu primarul Gabriela Firea, sotia edilului din Voluntari.Potrivit jurnalistei Iulia Marin, de la cotidianul Libertatea , Gabriela Firea a avut "un monolog excelent" iar ar moderatorul nu a facut altceva decat sa incurajeze evolutia scenica. "Abdicand de la orice spirit critic si chiar de la simtul ridicolului, Adrian Bucur si-a aratat, fara rezerve, admiratia fata de invitata: i-a laudat spiritul de fair-play, lista de candidati, activitatea la primarie, proiectele, in contrapondere cu rivalii politici care nu au facut altceva decat sa puna bete-n roate", scrie jurnalista.Gabriela Firea: Buna seara, dumneavoastra si telespectatorilor. Va felicit pentru debut, sunt convinsa ca sunteti un post de televiziune de succes. Noi asteptam de mult timp o statie care sa fie dedicata bucurestenilor, ilfovenilor, precum si cetatenilor care locuiesc in tara in zone metropolitane, pentru ca am inteles ca doriti sa va extindeti. (...)Firea: M-am gandit ca trebuie sa fie oameni care iubesc Bucurestiul, iubesc zona metropolitana, judetul Ilfov, nu oameni care vor sa se agate de o functie pentru a se imbogati, pentru a-si face un nume. Nu vor veni sa faca avere, pentru ca sunt oameni realizati in plan profesional, sunt oameni indragiti de toti romanii si m-am bucurat ca au fost de acord sa vina cu mine si sa candideze pe lista CGMB. Ati vorbit despre fostul prim-ministru Petre Roman - nu cred ca i se poate reprosa ca nu iubeste tara, Bucurestiul...Firea: Este un om care a pus umarul la Romania de dupa Revolutie , un profesor, un cadru didactic, un vorbitor perfect de limbi straine, foarte bine apreciat in Franta, in Spania. E un roman cu care ne mandrim.Firea: Are si priza la public.Firea: E adevarat, am spus azi ca in administratie este ca in sport: iti trebuie fair-play, mult antrenament, foarte multa munca si performanta!(...) Si acasa am un om care iubeste foarte mult sportul, face sport si a promovat sportul, ma refer la sotul meu. (...) De asemenea, vreau sa ii multumesc actritei Monica Davidescu...Firea... si, mai ales, am vrut foarte mult sa dau un semnal ca in continuare sunt un om care apreciaza foarte mult ce se intampla in mediul cultural din Capitala. (Intre timp, burtierele ruleaza doua titluri: "Performerii din sport alaturi de Gabriela Firea" si "Personalitati la Consiliul General")Firea: Categoric, da, pentru ca, daca va aduceti aminte, imediat dupa Revelion, din ianuarie, au aparut tot felul de atacuri si s-au dovedit nefondate, si nu pentru ca spun eu, ci pentru ca adevarul a iesit la lumina. (...) Trebuie tot timpul sa ai grija sa te aperi si nu cred ca e normal, pentru ca se consuma foarte multa energie. (...) Este declansata si o campanie negativa, o campanie murdara pe care o intretin contracandidatii nostri.Firea: Mi-e frica doar de Dumnezeu. Nu mi-e frica decat de mania lui Dumnezeu, daca as face fapte reprobabile. Nu are de ce sa-mi fie de nicio persoana de pe pamant frica, pentru ca suntem cu totii copiii lui Dumnezeu si suntem, cu totii, ingaduiti si cu bune, si cu rele. Vreau foarte pe scurt sa raspund acestor acuzatii nefondate pe care le-ati difuzat - vedeti, nu puteti fi acuzati de partinire, pentru ca prezentati toate punctele de vedere - in primul rand, am remarcat faptul ca unul dintre contracandidatii mei citeste de pe o foaie niste cuvinte pe care, probabil, nu le intelege. Am remarcat neplacut - eu nu mi-as permite sa folosesc de aceasta maniera - le cer bucurestenilor. (...)Firea: Eu vad altfel politica, am lucrat 20 de ani in presa, am avut invitati oameni politici de la toate formatiunile si i-am tratat cu respect, cu decenta... Eu nu vad o competitie intre noi, transformata in jigniri, in manipulari, in fake news.Firea: Eram tot timpul prin spitale . -Nu erati soricel ascuns sub canapeaua din sufragerie, ca va vedeam in fiecare zi, mergeati la munca! Nu vreau sa fiu partinitor, dar e de natura evidentei! (...) Iata cum va saboteaza iarasi Guvernul Orban.Potrivit Libertatea, in luna martie, televiziunea Metropola Tv, detinuta de Primaria Voluntari, a primit licenta de emisie, iar in urma cu o saptamana a inceput sa emita live. Postul a fost finantat, pana acum, cu un milion de lei, potrivit relatarilor din presa - bani proveniti din bugetul municipalitatii. Potrivit Pagina de Media, televiziunea Metropola TV va emite in format HD, iar principalii actionari sunt Consiliul Local Voluntari si echipa de fotbal FC Voluntari.