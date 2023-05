Firea face prima nominalizare în guvernul Ciolacu. Pe cine ar numi la ministerul Economiei

Prim-vicepreşedintele PSD Gabriela Firea a anunţat joi, 18 mai, la Ploieşti, în premieră, pe cine ar dori din echipa de conducere a partidului să preia Ministerul Economiei în viitorul Cabinet Ciolacu și să-l înlocuiască pe actualul ministru PSD Florin Spătaru.

Prim-vicepreşedintele PSD Gabriela Firea a anunţat, joi la Ploieşti, în premieră, că echipa de conducere a partidului şi-a dori să ca Ministerul Economiei să fie preluat de către liderul senatorilor PSD Ştefan Radu Oprea în viitorul Cabinet Ciolacu. Ea a mai spus că PSD îl apreciază pe actualul ministru Florin Spătaru, însă din câte a înţeles acesta are „alte planuri politice şi administrative”. Aceasta a adăugat că PSD l-ar vrea pe Sorin Grindeanu în continuare la Transporturi, pe Marius Budăi la Ministerul Muncii, Alexandru Rafila la Ministerul Sănătăţii.

Firea a mai precizat că social-democraţii doresc să păstreze mai mulţi miniştri în viitorul Guvern, după rotaţia premierilor.

„Ne dorim foarte mult să păstram în continuare pentru echipa noastră, deoarece sunt rezultate palpabile pentru oameni, pentru cetăţeni, nu doar pentru membrii PSD, că nu despre asta vorbim, Ministerul Muncii, cu domnul Marius Budăi, care vorbeşte mai bine decât noi, ca să îi fac şi o rimă. Ministerul Sănătăţii cu domnul ministru Rafila. În premieră vreau să vă spun, în cazul în care nu aţi citit pe anumite surse politice, noi echipa – domnul preşedinte Ciolacu, domnul secretar general Stănescu, Sorin Grindeanu şi cu mine - ne-am dori foarte mult să se alăture echipei guvernamentale, în calitate de ministru al Economiei domnul senator Radu Oprea. Este colegul meu şi al Laurei de la Senat, un om extraordinar, energic, muncitor, implicat, solidar şi care întotdeauna a ştiut să facă echipă şi întotdeauna a găsit soluţii. Deşi cu toţii îl stimăm şi apreciem pe ministrul nostru actual (Florin Spătaru – n.r.), din câte am înţeles, sper că am înţeles corect, are alte planuri politice şi administrative, am înţeles că propunerea ar fi ca domnul senator Oprea să preia, într-o viitoare formulă guvernamentală acest portofoliu. Repet, decizia nu este luată în acest moment, nu vrem noi să devoalăm din interiorul negocierilor. Eu vă spun ce consider personal, care este opinia mea ca senator, coleg şi ca persoană care vine dintr-un loc foarte apropiat de judeţul dumneavoastră, Bucureştiul”, a concluzionat Firea.

Liderii coaliţiei de guvernare s-au reunit într-o şedinţă, joi, pentru discuţii privind rocada premierilor şi formula noului Executiv condus de Marcel Ciolacu. După mai multe ore de discuţii, între delegaţiile PNL şi PSD, negocierile sunt blocate, au precizat surse politice pentru News.ro, social-democraţii dorind să păstreze Ministerul Transporturilor, deşi potrivit protocolului acesta ar reveni PNL, după rocadă.

La Palatul Victoria au fost şi liderii UDMR, care au plecat însă după mai puţin de două ore de discuţii. Aceştia nu doresc să părăsească guvernarea şi insistă să păstreze Ministerul Dezvoltării, fiind de acord să piardă Ministerul Sportului prin comasare. Astfel, ar rămâne cu două ministere şi cu funcţia de vicepremier.

Noul Executiv ar urma să aibă 18 portofolii, iar ministerele Antreprenoriat şi Turism şi Sportul să se comaseze în Ministerul Economiei şi Ministerul Familiei.