Gabriela Firea reacționează în cazul jurnalistei care ar fi fost violată de fostul redactor șef al Vice: ”O mărturie șocantă”

Gabriela Firea, candidata PSD la Primăria Capitalei, a reacționat în cazul jurnalistei care îl acuză pe fostul redactor șef al publicației Vice că ar fi violat-o în anul 2015. Firea susține că mărturia femeii este ”șocantă” și că societatea românească ar trebui să învețe că ”nu înseamnă nu”.

”O mărturie șocantă, a unei victime a agresiunii sexuale, a fost făcută publică, astăzi.

Nu aș fi intervenit, cu atât mai mult în campanie electorală, dar am un motiv important. Societatea românească trebuie să învețe un lucru simplu: „nu înseamnă nu”, violența domestică este inacceptabilă, iar egalitatea de șanse este încă o problemă gravă a societății noastre.

La fel de clar trebuie spus că aici nu este despre feminism, ci despre faptul că nimic nu justifică o agresiune, cu atât mai mult a unui bărbat asupra unei femei.

Doar spunând toate aceste lucruri, creăm obiceiul sănătos ca victima să nu mai tacă, să se adreseze autorităților fără ezitare! Ajutăm la schimbarea unui obicei nedrept de percepție asupra condiției femeii, chiar în societatea românească „modernă””, a scris Gabriela Firea pe Facebook.

Gabriela Firea adaugă că apreciază gestul jurnalistei de a scoate la iveală agresiunea peste care a trecut un deceniu și că, în astfel de cazuri, ”tăcerea nu este o opțiune”.

”Al doilea motiv pentru care am considerat că este bine să mă exprim este că, tăcând față de un astfel de caz, luăm partea segmentului majoritar al celor care, evitând o părere, contribuie la perpetuarea acestei mentalități greșite.

Fiecare femeie care adaugă propria voce la această cauză, ajută la o schimbare mult așteptată. Comunicând direct cu autoritățile, atunci când mai există capacitatea emoțională și puterea interioară de reacție, împărtășind și comunicând cu cei apropiați pentru un sfat, comunicând chiar public atunci când tot ce mai poate fi făcut este să fie lansat un avertisment public.

În niciun caz însă, tăcerea nu este o opțiune.

Și al treilea motiv pentru care am considerat ca trebuie să exprim un punct de vedere este că în această situație este implicată o jurnalistă, adică o persoană cu studii, care dispune de un cerc social care se solidarizează, de o recunoaștere profesională și socială care adaugă greutate mărturiei ei. Mai are și capacitatea și chiar mijloace de exprimare publică.

Toate aceste resurse nu există în cazurile foarte multor femei, mai ales din mediul rural - și aici vorbesc din experiența de fost ministru când am discutat personal cu victimele abuzurilor. Iar ce rezultă este tăcerea și acceptarea statutului de victimă.

Nu pot decât să apreciez curajul jurnalistei și să atrag atenția asupra acestui caz, pentru a servi drept reper și altor femei”, încheie Gabriela Firea.

Jurnalista Adina Florea susține că a fost violată de fostul redactor-șef al Vice, Răzvan Băltărețu, în urmă cu aproape 10 ani.

Răzvan Băltărețu este “omul care în iulie 2015, atunci când aveam abia 20 de ani împliniți, s-a urcat peste mine și m-a violat în timp ce-i urlam nu, apoi a adormit în patul meu, iar eu am plecat să dorm pe malul Dâmboviței, în fața căminelor de la Grozăvești”, a scris Adina Florea, pe pagina sa de Facebook.

Pe de altă parte, Răzvan Băltărețu a declarat pentru G4Media că nu a fost vorba de un viol și că cei doi ar fi avut ”o relație neoficială”.

”Noi am avut… nu a fost o relație oficială (…) Am ieșit cu prieteni de-ai ei, cu prieteni de-ai mei” și “într-adevăr am făcut sex de câteva ori la ea în camera de cămin. Am prețuit de fiecare dată consimțământul și dacă ar fi fost așa, “Nu”, foarte… dacă ar fi fost “Nu” expres spus în niciun caz nu aș fi făcut asta”, a spus el.