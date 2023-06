Gabriela Firea a început atacurile la Nicușor Dan: ”Adevărata lui salvare a fost moștenirea lăsată de mine”

Preşedintele PSD Bucureşti, ministrul Gabriela Firea, afirmă că în 3 ani de zile, principala preocupare a “primarului de tip nou” a fost să se victimizeze că nu ar avea bani şi că ar avea datorii lăsate de fosta administraţie, ca justificare de ce nu face nimic, nici măcar să continue proiectele lăsate de mine, unele aproape de finalizare. Ea spune despre mandatul lui Nicuşor Dan că ”apa caldă s-a îngălbenit în afişul de campanie şi aburul din duş ar vrea să ascundă ruşinea candidatului ajuns primar înşelând bucureştenii”.

”Capitala României s-a întors în timp sub bagheta aşa zisului salvator, pus în scaunul de primar printr-o campanie mincinoasă! Ce a făcut primarul general în 3 ani de mandat? Apa caldă s-a îngălbenit în afişul de campanie şi aburul din duş ar vrea să ascundă ruşinea candidatului ajuns primar înşelând bucureştenii. Cea mai vestită promisiune de campanie a ajuns chiar si de râsul lui Nicuşor Dan, întrebat de reporteri despre acest subiect. Adevărata salvare a primarului general a fost moştenirea lăsată chiar de mine si echipa mea la primăria Capitalei, proiectul în valoare de aproape 280 milioane de euro din fonduri europene pentru reabilitarea a circa 200 km de conducte principale”, scrie Gabriela Firea pe Facebook.

Ea arată că ”în 3 ani de zile, principala preocupare a “primarului de tip nou” a fost să se victimizeze că nu ar avea bani şi că ar avea datorii lăsate de fosta administraţie, ca justificare de ce nu face nimic, nici măcar să continue proiectele lăsate de mine, unele aproape de finalizare”.

Ads

”Datorii are orice primar atunci când preia mandatul de la fosta administraţie, pentru că proiectele se desfăşoară în ani de zile. Dar obligatia primarului este să ducă la îndeplinire promisiunile din campanie, să ofere cetăţenilor o viaţă mai bună prin proiecte adecvate. În plus, nu este nimic mai fals decât veşnica scuză a lui Nicuşor Dan că a plătit datorii şi că nu a primit bani suficienţi de la guvern! A avut şi are sume duble sau chiar triple de la guvernele PSD şi PNL şi, anterior, PNL şi USR, faţă de sumele care erau livrate către Primăria Municipiului Bucureşti pe perioada când eram eu primar”, spune Firea.

Lidera PSD Bucureşti arată că în şedinţa organizaţiei PSD Bucureşti a analizat, alături de secretarul executiv al organizaţiei Alexandru Hazem Kansou, liderii organizaţiilor de sector, d Rodica Nassar şi Nicoleta Goleac, senatorul Gabriel Mutu, prof dr Adrian Streinu Cercel-senator, preşedinta organizaţiei de femei a PSD Bucureşti Anca Comănici, preşedintele organizaţiei de seniori PSD Bucureşti Roland Săvulescu, consilierul general Honorius Circa, preşedintele organizaţiei de tineret Alexandru Susai, liniile de acţiune pentru Capitală. ”Un program nou, adaptat nevoilor oamenilor, la standardele unei capitale europene, care să facă uitat dezastrul incredibil făcut de actualul primar general şi cei care îl susţin”, precizează Gabriela Firea.

Ads