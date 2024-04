Gabriela Firea a declarat că datele arătau că un independent va putea să coaguleze voturile şi de pe stânga şi de pe dreapta, dar a precizat că membrii şi simpatizanţii social-democraţi, dar şi cei liberali nu au fost încântaţi de această soluţie.

Firea a mai declarat că este un candidat de sacrificiu poate doar în această săptămână deoarece i-a fost greu să se mobilizeze după ce se demobilizase.

„Datele, cel puţin la nivel de teorie, arătau că un independent va putea să coaguleze voturile şi de pe stânga şi de pe dreapta. Această teorie s-a lovit de realitatea din teren, pentru că atât membrii şi simpatizanţii noştri, cât şi cei ai Partidului Naţional Liberal, nu au fost foarte încântaţi. S-a văzut asta din focus grupuri iniţial, apoi din sondajele de opinie şi din discuţii cât se poate de deschise la sediile de partid. Cu tot respectul pentru domnul dr. Cătălin Cîrstoiu, ei îşi doreau un om politic să fie angrenat în cursa electorală, un om politic care să fie susţinut în formaţiune, eventual care este la puterea guvernamentală şi în Parlament”, a declarat Gabriela Firea, duminică, la Antena 3.

Ea a precizat că feedbackul primit în urma sondajelor şi focus grupurilor în privinţa lui Cătălin Cîrstoiu nu a fost unul foarte bun.

„Pe perioadă de precampanie şi campanie, toate partidele politice îşi ghidează activitatea prin intermediul focus grupurilor şi a sondajelor. Şi în această perioadă, în acest răstimp, s-au mai analizat deciziile luate în coaliţie. Feedback-ul nu a fost unul foarte bun, repet cu tot respectul pentru domnul doctor. Oamenii îşi doresc politicieni despre care să ştie exact ce promit, cât promit, cum pot să realizeze ceea ce promit. Dacă pot obţine sprijin din Parlament în contextul necesităţii modificărilor necesare legilor sau la Guvern şi la ministere pentru proiecte mari de anvergură şi de asemenea colaborarea cu primarii de sectoare. A veni cumva, nu aş spune neapărat nicăieri, dar dintr-un loc de unde nu poţi să cuantifici exact organizarea ulterioară activităţii a fost un răspuns, din păcate, negativ din partea activului de partid şi a simpatizanţilor”, a explicat Gabriela Firea.

Ea a fost întrebată dacă nu cumva se simte candidat de sacrificiu.

„Sunt candidat de sacrificiu doar, poate această săptămână, pentru că mi-a fost mai greu ca într-un timp scurt să mă mobilizez, după ce mă demobilizasem, să strângem semnături într-un timp foarte scurt.

Timpul era şi este comprimat. De aici înainte, odată cu depunerea candidaturii, nu mai pot fi considerat candidat de sacrificiu, pentru că beneficiez de toată susţinerea colegilor şi şi-au manifestat-o astăzi. De asemenea, în întâlnirile directe cu cetăţenii, în sectoare, pe străzi, în cartiere, primesc un feedback bun, şi anume că sunt mulţi bucureşteni care au încredere în candidatura mea şi doresc să mă voteze. Mă feresc de superlative, nimeni nu este perfect, nimeni nu le ştie pe toate, nimeni nu întruneşte unanimităţi, că asta ar însemna să ne întoarcem înainte de 1989, dar, cu bune şi cu rele, oamenii gândesc pragmatic, care ar fi în acest moment o soluţie mai potrivită pentru un oraş în care, eu nu pot să afirm acum să fiu nedreaptă şi înaintea sărbătorilor de Paşte, că actualul primar nu a vrut să facă ceva. Poate a vrut să facă, dar ritmul său este foarte lent”, a mai declarat candidatul PSD la Primăria Capitalei.

Firea, caracterizări pentru contracandidaţi la PMB

Gabriela Firea şi-a caracterizat pe principalii săi contracandidaţi în această cursă electorală. Astfel, ea a afirmat despre Nicuşor Dan că este inteligent, dar primar ineficient, despre Sebastian Burduja că este un om politic de viitor, iar despre Cristian Popescu Piedone a declarat că a lansat cuvinte urâte despre ea, dar crede că le-a spus la supărare şi l-a iertat.

Gabriela Firea a fost întrebată, duminică, la Antena 3 CNN, dacă poate avea o campanie electorală fără atacuri la adresa candidatului PNL la Primăria Capitalei, Sebastian Burduja.

„Eu nu voi ataca pe nimeni, nici măcar pe domnul Dan, nici măcar pe domnul Piedone, cu atât mai puţin pe Sebastian Burduja. Eu voi spune atunci când voi fi întrebată doar ceea ce am făcut eu ca primar general şi ceea ce am învăţat din ceea ce am greşit ca primar general, să nu mai fac acele greşeli. A greşi e omeneşte, dar nu trebuie să persistăm în greşeli, şi explic cu dovezi că sunt un om dinamic, energic, cunosc situaţia din Bucureşti, problemele foarte mari, structurale, cele mai multe dintre ele, şi soluţiile. Şi sunt un om de echipă. Am dovedit şi din punct de vedere politic că sunt un om dedicat echipei şi nu am dorit niciodată o candidatură independentă. Sunt omul care respectă solidaritatea, nu sunt solitară. Nu vreau să stau singură în colţul unui partid şi să vânez greşeli şi în momentul în care un coleg a greşit, să apar şi eu să fac o aşa-zisă revoluţie. Sunt şi astfel de oameni în politică, dar nu este genul meu”, a declarat Gabriela Firea.

Ea a fost rugată să facă o scurtă caracterizare principalilor săi contracandidaţi. Firea a declarat că Nicuşor Dan, actualul primar şi candidatul Alianţei Dreapta Unită, este inteligent, dar are un ritm greu de muncă.

„Domnul Nicuşor Dan este contracandidatul meu de acum mulţi ani. Prima dată l-am învins în 2016. A doua oară în 2020 m-a învins, cred că acum îl voi învinge. Este un om inteligent, olimpic la matematică, eu am fost olimpică la limba română, dar nu m-am lăudat niciodată, numai că este un primar ineficient, cu un ritm greu de muncă, care s-a izolat în birou, care consideră că dacă o problemă este grea, mă refer de exemplu la urbanism, trebuie să blocăm acel subiect în loc să discutăm cu antreprenori, deci cu mediul de afaceri, cu dezvoltatori, cu cetăţeni, în loc să venim în Parlament să spunem, pentru toţi dezvoltatorii trebuie să existe obligativitatea să construiască şi să amenajeze mai multe creşe, mai multe grădiniţe, mai multe aftări scurte, spaţii foarte scurte, spaţii verzi, căi de acces pentru situaţii de urgenţă. Nu trebuie să blocăm oraşul dacă ceva nu ne place. Trebuie, dimpotrivă să imprimăm acele reguli şi regulamente, care să permită oraşului să respire şi să fie prietenos cu fiecare cetăţean, nu să blocăm. Este un om inteligent, dar un primar ineficient”, a afirmat Gabriela Firea.

Ea a afirmat despre Sebastian Burduja, candidatul PNL, că este un om politic de viitor.

„Domnul Sebastian Burduja, fostul meu coleg din guvernul Nicolae Ciucă. Am avut o relaţie foarte bună, îi apreciez calităţile domniei sale de tânăr lider. Sunt convinsă că vom colabora foarte bine în viitor, dar pentru acest moment cred că sunt mai bine pregătită şi am mai multă experienţă dacă voi ajunge primar cu votul bucureştienilor. De a doua zi voi şti ce am de făcut, nu mai trebuie să mă calific la locul de muncă. Este un tânăr om politic de viitor”, a mai declarat candidatul PSD la Primăria Capitalei.

Gabriela Firea a afirmat despre Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL, că a lansat afirmaţii jignitoare la adresa sa, dar că l-a iertat.

„Este un om pe care îl apreciez, i-am mulţumit personal, pentru că acum aproape patru ani de zile a mers în Sectorul 5 al Capitalei şi le-a spus bucureştenilor, votaţi-mă pe mine la sector şi pe doamna Gabriela Firea la primăria Capitalei. Am obţinut în Sectorul 5 45% vot politic, i-am mulţumit, îi mulţumesc şi acum.

A lansat în spaţiul public anumite afirmaţii care cred eu că, nu ştiu, nu au fost aşa foarte bine analizate, jignitoare şi ofensatoare la adresa mea. Nu vreau să-i răspund cu aceeaşi monedă. Îl respect ca om, ca bucureştean, ca fost şi actual primar, edil, are capacitate administrativă. Primăria Capitalei înseamnă, în primul rând, un ritm de lucru susţinut, deschidere în ceea ce priveşte relaţiile europene şi internaţionale şi eu am fost în marile capitale europene, am fost primită de primari, de miniştri, am avut şi cu siguranţă vom avea colaborări de acest tip. Nu spun că dumnealui nu ar putea să aibă, eu spun ce am făcut eu, vorbesc despre mine. Este un tată, un soţ, sunt convinsă că acele cuvinte mai urâte lansate despre mine le-a spus la supărare, l-am şi iertat. Este şi Săptămâna Patimilor. Nu ţin supărare faţă de nimeni şi mai puţin n-aş putea să ţin supărare pe dumnealui”, a declarat Gabriela Firea.

