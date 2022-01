Gabriela Firea va candida pentru un nou mandat de primar general al Capitalei: „Este păcat că s-a întrerupt activitatea mea prin minicună, fraudă, manipulare”

Fostul primar general al Capitalei, actual ministru al Familiei, Gabriela Firea, a anunțat că în 2024 va candida pentru un nou mandat de primar general al Capitalei. Firea a spus că nu țintește o candidatură la alegerile prezidențialele din 2024, spunând că PSD va avea un candidat propus după o selecție internă, pe stil american.

„Este decizia mea, îi prețuiesc pe români și am dovedit-o în multe ocazii, dar cred că menirea mea este aceea de a rezolva lucuri de sistem din Capitală. Este păcat că s-a întrerupt activitatea mea (n.r. la Primăria Capitalei) prin minicună, fraudă, manipulare. Lucrurile mergeau mai bine în perioada asta, și mai am multe de spus din punct de vedere administrativ. Ce se va întâmpla peste niște ani, nu putem spune, dar următoarele două mandate aici mă văd și aici am abilități”, a declarat Gabriela Firea, la România TV.

Firea s-a plâns că în campania electorală de la alegerile locale din 2020 „nici institituţiile statului nu și-au făcut datoria”. „Nu e normal candidații să fie hărțuiți, să vină acasă să sperie copiii, părinții, să profereze ameninţări, să sune la 3-4 noaptea să amenințe cu moartea. Vor spune că erau niște vorbe.

Telefoane anonime cu amenințări cu moartea, eu, familia. Că ce cauți în politică că așa e politica. Nu e așa politica civilizată, dezbatem, ajungem sau nu la o concluzie. Cetățenii au dreptate și nu trebuie să îndemnăm oamenii din echipă să facă astfel de lucruri, să plătim oameni să intimideze, să sune la 3 noaptea… astea nu sunt permise într-o campanie”, a mai declarat Firea în emisiunea TV.