Gabriele Firea are susținere financiară importantă pentru a candida la Primăria Capitalei. Cine s-a oferit să îi facă campanie

Gabriela Firea este cel mai vehiculat nume pentru a candida la Primăria Capitalei, din partea PSD, la alegerile de anul viitor.

Firea, care a mai avut un mandat în fruntea bucureștenilor, are un susținător important, în persoana lui GigI Becali.

„Pentru faptul că am greșit față de finul, trebuie să îmi recuperez greșeala și o să fac campanie în favoarea finei. Nu o poate bate nimeni pe fina Firea la Primaria Capitalei. O să mă implic și financiar și din punct de vedere al campaniei electorale. Nu o poate bate nimeni, pentru că are logica în tot ceea ce spune și nimic nu spune aiurea. Ea are arta conducerii și a demonstrat atâta timp cât a fost acolo", a declarat Gigi Becali în direct la România TV.

Becali va avea însă un adversar important, chiar în persoana lui Florentin Pandele, soțul Gabrielei Firea. „Dacă nașul o susține pe Gabi în campanie, eu voi căuta sa ii fac anti-campanie. Eu nu îmi doresc ca Gabi sa mai candideze la Primaria Capitalei. Numai eu știu cum ani de zile am avut mașini si filaje pe noi, unde plecam. Trebuie să nu fiu sănătos la cap ca eu în continuare la 63 de ani să accept ca mama copiilor mei să treacă prin ce a trecut”, a punctat Pandele.

