Gabriela Firea, replică acidă după strategia „LGBT” dedicată minorilor, propusă de Comisia Europeană: „Copiii mei nu sunt subiecți de experiment ideologic!”

Autor: Dan Stan
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 17:39
434 citiri
Gabriela Firea, copii / FOTO: G. Firea (FB), Unsplash.com

Strategia UE referitoare la „LGBT” și copiii statelor membre a provocat revoltă în rândul politicienilor conservatori. Printre aceștia, Gabriela Firea (PSD), care a criticat liderii „wokiști” ce promovează o astfel de inițiativă.

Gabriela Firea a reacționat vehement la inițiativa Comisiei Europene privind dreptul copiilor de a-și alege genul, indiferent de vârstă. Europarlamentarul consideră măsura „un atac la adresa dreptului părintesc” și anunță că va cere colegilor din Parlamentul European să se opună ratificării.

„Copiii mei, ai tuturor românilor și ai celorlalți cetățeni europeni NU sunt subiecți de experiment ideologic! Sunt mamă și spun un NU categoric ideii aruncate în spațiul public, dinspre Comisia Europeană, potrivit căreia copiii ar putea să-și aleagă genul, indiferent de vârstă. Consider că această inițiativă este un atac la adresa dreptului părintesc și o ignoranță periculoasă a etapei de dezvoltare a copiilor. Înțeleg dreptul unui adult de a decide asupra propriei vieți, dar pentru copii suntem noi, părinții, responsabili și trebuie să acționăm ca atare”, este mesajul transmis de Firea, în social media.

Gabriela Firea, reacție tăioasă: „Aceasta nu este egalitate, ci inoculare ideologică la vârste vulnerabile”

Proiectul de la Comisie are rolul de a inocula copiilor ideologia „trans” (LGBT), sugerează fostul primar al Bucureștiului.

„Rolul părintesc este să îl protejăm, nu să îl expunem unor alegeri care îi depășesc maturitatea. Este absurd să ceri unui copil să ia o decizie despre identitatea de gen înainte de a se maturiza fiziologic și psihologic. Aceasta nu este egalitate, ci inoculare ideologică la vârste vulnerabile. Nici o strategie europeană nu poate și nu trebuie să submineze autoritatea mea de părinte de a-mi ghida copilul în cele mai sensibile aspecte ale vieții”, a mai acuzat Firea.

Politicianul PSD va cere colegilor de la Comisie și din Parlamentul European să se opună ratificării a oricărui articol care permite autodeterminarea de gen pentru minori: „Aceasta este și poziția PSD. Respectăm minoritățile și diversitatea de gen, dar nu putem valida absurdul”.

VEZI AICI controversatul proiect de lege.

