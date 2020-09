BEM: Gabriela Firea si-a facut publicitate mascata pe banii Primariei Bucuresti in plina campanie electorala

Astfel, BEM a admis faptul ca Gabriela Firea si-a facut publicitate, in plina campanie electorala, prin utilizarea unor mijloace de promovare mascata si indirecta in mass-media audiovizuala, scrie News.ro."Alianta USR-PLUS a dovedit faptul ca Gabriela Firea si-a facut publicitate mascata, in plina campanie electorala, pe banii Primariei Generale a Capitalei, in afara bugetului de campanie, adica pe banii bucurestenilor, iar decizia BEM vine sa confirme acest lucru", transmit reprezentantii Aliantei intr-un comunicat de presa.Sursa citata mai spune ca prin admiterea plangerii Aliantei, BEM da castig de cauza USR PLUS si confirma desfasurarea unei campanii electorale ilegale, prin intermediul autoritatii publice, cu incalcarea tuturor obligatiilor de neutralitate si echidistanta care le revin acestora. Prin urmare, spoturile publicitare targetate in perioada campaniei electorale, din bugetul public, au fost declarate ilegale."Chiar daca acest lucru se intampla cu o zi inainte de finalizarea campaniei electorale pentru alegerile locale de duminica, avem incredere ca aceasta decizie va reprezenta o dovada in plus pentru cei nehotarati ca trebuie sa iasa in numar cat mai mare la vot daca isi doresc o altfel de administratie si o altfel de politica", conchide sursa mentionata.