Bucurestenii care au platit taxa Oxigen isi primesc banii inapoi. Ce documente sunt necesare

"Restituirea taxei se va face catre cetatenii care au cumparat Vignieta Oxigen, indiferent de tipul de vignieta achizitionata, fiind exceptata perioada in care documentul de instituire a taxei a fost in vigoare (HCGMB 539/2019), respectiv 1 ianuarie - 22 martie 2020. Termenul de restituire este 30 de zile lucratoare de la data depunerii solicitarii", anunta Primaria Capitalei.Sumele aferente Vignietei Oxigen vor fi rambursate in baza unei cereri de restituire, care va putea fi depusa astfel:- electronic la adresa de e-mail: office@aspmb.ro, cu precizare in subiectul mesajului: "Cerere de restituire vignieta Oxigen";- fizic, la sediul Administratiei Strazilor Bucuresti din strada Domnita Ancuta, nr. 1;- prin posta , cu scrisoare recomandata de primire.Cerererile de restituire pot fi descarcate de pe site-ul Administratiei Strazilor Bucuresti, https://aspmb.ro/wp-content/uploads/2020/09/Restituire-Taxa-Oxigen.pdf si vor fi insotite de urmatoarele documente: copie a cartii de identitate, copie a certificatului de inmatriculare a vehiculului, care va purta inscrisul "conform cu originalul" si semnatura, copie a documentului de plata.Cetatenii vor putea solicita restituirea taxei pana la data de 13.09.2023, iar banii vor fi rambursati prin acceasi modalitate prin care s-a efectuat plata: fie transfer bancar, fie vor fi ridicati de la casieria ASB din strada Domnita Ancuta, nr. 1.Citeste si: