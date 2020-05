Ce blestem o fi pe Bucuresti?

Ziare.

Un rezultat reprezentativ ar presupune, in primul rand, o esantionare corecta a subiectilor cercetarii. Si asta nu se face in functie de cine doreste sa participe la sondajul meu, ci in baza unor metode precise, stiintifice.Exact asa si cu testarile coronavirus ale dnei Firea. Sunt complet irelevante, pot fi chiar periculoase.Sa luam testarea RT-PCR. In mod evident, nu exista niciun esantion reprezentativ cat timp sunt testati cei care s-au inscris pe lista , deci doresc acest lucru.Cine doreste? Sa o luam prin excludere. Simptomaticii sunt testati deja, nu au nevoie de aceasta procedura. Deci ne referim la asimptomatici. Sigur ca unii pot fi curiosi, chiar speriati, dar totodata stiu bine ca in cazul unui test pozitiv exista posibilitatea sa fie spitalizati si obligati sa ramana minimum 14 zile in spital. Se poate si mai mult pentru ca nu intotdeauna testele ies negative dupa 2 saptamani.In aceste conditii, nu cred ca sunt foarte multi cei care, fara a avea simptome, dar suspectandu-se ca au avut contact cu vreun bolnav COVID, sa-si doreasca aceasta testare care sa-i poata trimite in spitalizare fortata. Cu atat mai mult stiindu-se fobia, justificata de altfel, a romanilor fata de spitale.Deci in general amatorii de teste ai dnei Firea sunt cei care au un mare grad de certitudine ca nu sunt infectati. In aceste conditii, nu este vorba numai despre o mare irosire de resurse, dar exista riscul ca procentul testelor negative sa fie cu mult mai mare decat cel real, sa genereze o excesiva siguranta care sa produca efecte adverse. Chiar dna Firea spunea aseara la Antena 3 ca este posibil ca in urma testarii sa descoperim ca suntem prea restrictivi sau invers. Ce poti descoperi pe o premisa falsa?Al doilea test, de anticorpi, pentru a vedea cat din populatie a fost infectata, va fi facut tot dupa ureche. Fara esantion stiintific si cu teste proaste avand o mare marja de eroare. Esantionul, spun specialistii, presupune un calcul cu diferiti factori printre, care varsta, zona Bucurestiului etc. Iar esantionul este in jur de 3.000 de persoane, nu 10 mii, cum vrea dna Firea pentru ca atatea teste a cumparat, din bani publici, desigur.Testarile dnei Firea sunt strict o chestiune electorala, zona in care domnia sa este foarte performanta, intr-adevar. Rostogoleste testarea aceasta de saptamani de zile, a ajuns la varianta a 4-a deja, toate la fel de populiste si lipsite de substanta stiintifica macar pentru faptul ca nimeni in afara de Institutul de Sanatate Publica nu are competenta si know-how pentru o asemenea testare. Dupa cum a aratat sefa Comisiei nationale pentru managementul COVID-19, dr. Adriana Pistol : "Nu exista niciun esantion calculat de INSP pentru Primaria Capitalei".INSP va organiza o testare de anticorpi in aceasta vara, dar una serioasa, cu esantionare stiintifica, dar ea nu aduce beneficii electorale.Dar cum multi vad si putini pricep chestiuni de detaliu tehnic, pentru o mare parte a bucurestenilor dna Firea este o luptatoare, imagine pe care si-o consolideaza in aparitii extrem de prietenoase pe la televiziuni care au beneficiat din plin de campaniile media generoase ale Primariei, din bani publici, desigur.Dna Firea calareste orice tema simte ca ii poate aduce capital electoral, asa cum este si anularea examenelor nationale.Eu inteleg ca scoala poate fi o trauma pentru unele persoane si observ la dna Firea un impuls continuu de a inchide scolile, la primul fulg sau la primul infectat. Asa ca lupta cu examenele nationale nu este decat un nou episod, dar chiar si asa ar trebui sa ne cutremure ca presedintele Consiliului National al Elevilor, adolescent de 18 ani, Antonia Pup, are mai multa viziune, mai multa intelegere a scolii si mai mult respect pentru ierarhii reale decat ditamai primarul general.Asa cum este, insa, atat timp cat contracandidatul sau va fi dl Nicusor Dan, chiar candidat unic non-PSD, dna Firea ma tem ca ramane cu prima sansa. Pentru ca este prezenta, simte propriul electorat, se agita, in timp ce dl Nicusor Dan este o fantoma, aproape dat disparut de PNL si caruia liberalii incep sa-i tolereze tot mai greu pasivitatea si "misecuvinismul" politic.Ca sa parafrazez o vorba mai veche, ce blestem o fi pe Bucurestiul asta sa fie obligat la o asemenea alegere?