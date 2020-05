Harababura totala la testarea bucurestenilor pentru COVID-19: 6 sectoare, 6 raspunsuri diferite la insistentele Gabrielei Firea

Primaria Sectorului 1

Viceprimarul liberal al Sectorului 2, Dan Cristian Popescu.

Primarul Sectorului 3, Robert Negoita.

Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta.

Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu.

Inca de la finele lunii aprilie, Gabriela Firea anunta ca PMB si primarii de sector au deja disponibile 20.000 de teste de COVID-19, care sa permita o testare in masa a populatiei.Jumatate dintre aceste teste urmau sa se faca in sectoare, pe esantioane selectate de Institutul National de Sanatate Publica (INSP).Peste putin timp, insa, liderul consilierilor generali PNL, Stelian Bujduveanu, a acuzat-o public pe Firea ca minte si a sustinut ca, de fapt, zecile de mii de teste promise nu s-au cumparat inca.Intrebarea este: cine are dreptate si cine minte, de fapt? Ca sa aflam mai multe, am solicitat informatiile atat de la Primaria Generala, cat si de la cele 6 primarii de sector. Iata ce am aflat.De la Primaria Generala am cerut in scris, inca de pe 6 mai (adica in urma cu aproape 2 saptamani), informatii cu privire la numarul si tipul de teste cumparate, dar si detalii cu privire la procedurile de achizitie prin care s-au luat aceste teste.Pana la momentul publicarii acestui material, n-am primit raspuns de la PMB.La solicitareaa anuntat ca a cumparat - prin intermediul Centrului Multifunctional Caraiman - 1.150 de teste rapide pentru depistarea COVID-19. Pretul: 42,5 lei per test."Toate testele au fost folosite deja pentru angajatii Complexului Multifunctional Caraiman si pentru pacientii aflati in ingrijire la domiciliu la care se merge cu ambulanta centrului (....)Momentan, Complexul Multifunctional Caraiman nu va mai achizitiona teste noi", se arata in raspunsul formulat de Primaria Sectorului 1, la solicitareaIn aceste conditii, n-am reusit sa intelegem cum anume va sprijini Primaria Sectorului 1 campania de screening. Poate prin alocarea unor sume pentru cumpararea de teste? Ramane sa aflam.Nicinu ne-a raspuns la solicitarea scrisa.In Sicap se poate vedea, insa, ca aceasta primarie a cumparat 2.000 de teste, pe data de 10 aprilie, prin proceduri de cumparare directa atribuite la diferenta de 1 minut.Din intelegerea noastra, 1.000 sunt teste rapide, iar 1.000 sunt serologice.Potrivit Sicap, 1.000 dintre teste s-au cumparat cu 5,2 lei. Iar alte la 1.000 de teste s-au cumparat cu 8,5 lei.Viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian-Popescu, a declarat pentruca, intr-adevar, la nivelul primariei exista 1.000 de teste rapide pentru programul de screening, cu kiturile aferente.Cu privire la utilitatea screeningului, Dan Cristian-Popescu a declarat pentruca - nefiind medic epidemiolog - nu poate aprecia relevanta medicala a screeningului.Cu toate acestea, viceprimarul spune ca, matematician fiind, isi poate da seama despre ce valoare statistica ar avea un astfel de screening. Iar aceasta valoare este una incerta.a confirmat ca a primit intrebarile noastre cu privire la participarea la campania de screening a populatiei Capitalei pentru COVID-19, anuntata de Gabriela Firea si care se va desfasura in parteneriat cu PMB. Si ca ne va raspunde in 30 de zile.Ne-a oferit, insa, cateva detalii primarul Robert Negoita."Participam si noi la aceasta campanie, dar fara entuziasm. Mi se pare ca am cumparat si testele. Prea multe detalii nu va pot da, nu e un proiect de suflet al meu.Daca e util screeningul? Am citit multisor in aceasta perioada despre virusuri, in general si despre SARS-CoV-2, in special. Am vrut sa vad ce spun specialistii.Cred ca aceasta campanie de screening ar putea fi utila. Depinde cum vom proceda.Spre exemplu, daca depistezi bolnavi asimptomatici, nu mi se pare normal sa-i internezi in spital, eventual in niste conditii de toata jena. Mai ales ca s-ar putea sa fie alti pacienti cu probleme majore, care chiar sa aiba nevoie de internare. Pe pacientul asiptomatic mi se pare normal sa il izolezi acasa, ca sa nu imbolnaveasca alti oameni.Dar screeningul ar putea fi util pentru ca - din care am citit - specialistii spun ca toti ne vom infecta, mai devrem sau mai tarziu. Asa ca am putea descoperi ca numarul celor infestati e mult mai mare decat cel care ni se prezinta la televizor.Si, sper eu, vom afla ca in Romania, si mai ales in Bucuresti, o parte a populatiei a trecut deja prin boala si e imuna.Poate ca asta ne va da un pic de optimism! Si poate ca ne va ajuta sa ne continuam viata intr-o maniera un pic mai normala", a declarat Robert Negoita pentru, Daniel Baluta, a precizat pentruca "orice demers menit sa contribuie la sanatatea populatiei este binevenit".Inseamna acest lucru ca primaria de sector a si cumparat testele pentru COVID-19? Nu chiar!De fapt, potrivit primarului Daniel Baluta "Primaria Sectorului 4 si-a oferit disponibiltatea de a oferi finantare organizatorilor acestei campanii. Colegii mei (salariati ai primariei - n.red.) au considerat ca e mai bine asa. Asa cum am ajutat spitalul Bagdasar cu niste sume de bani, aceeasi disponibilitate avem sa ajutam si organizatorii acestei campanii cu sume de bani".Cu alte cuvinte, ceea ce a facut Primaria Sectorului 4 a fost sa prevada in fondul de urgenta sume de bani pe care organizatorii campaniei anuntata de PMB sa le poata folosi pentru cumpararea de teste.Potrivit primarului de sector, banii sunt inca in fondul de urgenta.Pe de alta parte, potrivit datelor din Sicap,a cumparat 1.000 de teste rapide pentru depistarea COVID-19 cu 5,2 lei bucata, pe data de 14 aprilie. In plus, s-au cumparat si alte materiale necesare testarii.Am intrebat la Primaria Sectorului 5 cate teste s-au cumparat, per total, si cate s-au folosit deja. Institutia nu a raspuns. De fapt, n-a raspuns la nicio solicitare formulata de, de mai bine de jumatate de an., Gabriel Mutu, a declarat pentruca institutia pe care o conduce a cumparat deja in jur de 4.000 de teste pentru COVID-19. Jumatate sunt ale primariei, pentru uz propriu. Unele sunt inca in stoc. Altele au fost folosite pentru testarea unor salariati. Iar parte s-au donat la spitalele din sector."Pentru proiectul de screening sunt destinate 2.000 de teste. Pentru ca acest proiect prevedea atat utilizarea de teste rapide, cat si utilizarea de teste serologice.Acest proiect e necesar, din cauza ca n-am iesit inca din starea de pericol. Spre exemplu, in Sectorul 6, numarul celor aflati in autoizolare a crescut cu 2 persoane.E necesar sa aflam si care e starea de sanatate a populatiei, dar si cum a circulat boala in randul populatiei.Asa ca aceasta campanie a fost gandita sa includa si testare rapida, cat si testare serologica. Sunt 1.000 de teste din fiecare. Pe un test rapid s-a platit, in medie, 36 de lei. Iar pe unul rapid, s-au dat, in medie, 55 de lei.Noi am propus ca testarea sa se realizeze in centrele unde isi desfasoara activitatea cluburile de seniori. Acesta sunt oricum inchise, in prezent. Si, ulterior, dupa desfasurarea testarii, oricum se va dezinfecta cu atentie fiecare spatiu", a explicat primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu.Reamintim ca, potrivit Gabrielei Firea, aceasta campanie de screening n-a debutat inca in principal din cauza "invidiei" altor oameni politici. Concret, din cauza ca autoritatile sanitare (adica Ministerul Sanatatii, prin Directia de Sanatate Publica Bucuresti) n-a avizat organizarea testarilor in cabinete medicale scolare, asa cum a propus Primaria Capitalei.Tocmai de aceea, la finele acestei saptamani ar urma sa inceapa o campanie de testare serologica a bucurestenilor asimptomatici , potrivit Gabrielei Firea.Ramane sa vedem daca aceasta campanie de screening va mai debuta sau daca primariile vor ramane cu testele pe care le-au cumparat deja.