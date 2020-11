Consilier general PNL: "In perioada starii de urgenta, achizitiile publice netransparente ale Primariei Capitalei au explodat"

"Despre cum si-au facut treaba autoritatile la nivel local in municipiul Bucuresti avem institutiile de control, Curtea de Conturi, Corpul de control al noului primar general si, probabil, in urmatoarele luni vom vedea in ce masura au respectat legislatia. Cert este ca, pe perioada starii de urgenta, poate ca si motivat de lipsa de stocuri in ceea ce priveste materialele de protectie sanitara, achizitiile publice netransparente la nivelul municipiului Bucuresti au explodat.Aici nu am foarte multe date pentru ca inca nu avem un raport complet, dar pot sa va spun ca am fost surprins ca o serie de companii, de firme private, cu o cifra de afaceri destul de mica in ultimii ani, si-au dublat daca nu si-au marit de mai multe ori cifra de afaceri intr-un singur contract, cu o singura autoritate contractanta, cu o singura autoritate publica locala. La Bucuresti am avut nesansa ca, dupa doua mandate dezastruoase, sa avem unul catastrofal si suntem dupa 12 ani de lipsa de transparenta, de risipa, de cheltuieli facute fara cap si fara coada de lucrari publice incepute si peste toate a venit criza datorata pandemiei", a declarat Deaconescu, in dezbaterea online organizata de Expert Forum privind cheltuirea banilor publici in timpul pandemiei si planificarea bugetului local pentru anul 2021.El a spus ca in mandatul anterior au fost risipiti bani pentru "tot felul de lucruri neesentiale", ca au fost cheltuite "5 bugete in 4 ani"."Situatia este extrem de grava in ceea ce priveste datoriile pe care Municipalitatea le are in acest moment. Vorbea Nicusor Dan (primarul general - n.r.) de 3 miliarde lei, bani care sunt facturati, pe care primaria sa ii plateasca, dar, pe langa acestia, sunt aproape 1,2 miliarde care sunt datorii catre companiile municipale sau catre terti care nu sunt facturate si care reprezinta lucrari executate si nereceptionate pana in acest moment", a adaugat Deaconescu.Potrivit acestuia, un exemplu de actiune care a dus la risipirea banilor publici este in zona de spitale , mentionand ca in 2017 fostul primar general, Gabriela Firea , anunta ca Bucurestiul va deveni "un centru mondial de referinta in privinta tratamentelor impotriva cancerului", prin construirea unei clinici de terapie cu protoni. "Avem un proiect de hotarare aprobat in 2017, in 2018 trebuia sa avem un studiu de fezabilitate, suntem la finalul lui 2020 si cred ca nimeni nu isi mai aminteste de lucrul acesta si va fi foarte interesant sa vedem ce parteneriate s-au semnat si ce bani s-au cheltuit de la bugetul Municipalitatii pentru studiile tehnice", a adaugat consilierul general PNL.Deaconescu a subliniat ca un exemplu de achizitie netransparenta este la ASSMB, unde s-au facut, in 2019 si 2020, investitii mari in platforma online, cu aceeasi firma si prin achizitie directa, ca procedura folosita."Companiile municipale, asa nelegale, au profitat din plin si in unele dintre achizitiile facute, in general, castigatorii contractelor isi datoreaza cifra de afaceri unui contract sau unor contracte cu aceeasi autoritate contractanta. Acest lucru imi trezeste semne de intrebare", a mai spus acesta.El a mentionat ca, la elaborarea bugetului pentru 2021, trebuie prioritizate investitiile publice absolut necesare pentru bucuresteni."Sunt cateva zone care, evident, in perspectiva actualului mandat si perspectiva elaborarii bugetului pe 2021 trebuie corectate. In primul rand, trebuie sa plecam in elaborarea bugetului de la niste premise realiste, sa nu mai umflam capitolele de venituri, cateodata chiar cu suta la suta, pentru a incapea toate cheltuielile pe care le imaginam.Sa nu uitam ca, in ultimii patru ani, Bucurestiul si-a propus, prin proiectul de buget, sa incaseze venituri in jur de 10 miliarde de lei si, ca la fiecare executie bugetara, am vazut ca a reusit sa incaseze in jur de 4,2 miliarde. Deci, practic, ar trebui sa plecam in primul rand de la o situatie reala a capacitatii de a colecta venituri a Municipiului Bucuresti. Dupa aceea, trebuie sa prioritizam zona de investitii publice pentru ca, de fiecare data, zona aceasta a fost un fel de Cenusareasa a executiei bugetare", a declarat Catalin Deaconescu.