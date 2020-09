Siegfried Muresan, despre ultima inovatie a Clujului: Senzori pentru identificarea locurilor de parcare cu banii pe care Firea ii da doar pe luminitele de Pasti

"Cu banii cheltuiti de Gabriela Firea pe beculete de Pasti, Emil Boc a montat la Cluj senzori pentru gasirea locurilor libere de parcare.Nu degeaba Cluj-Napoca a fost inclus de Comisia Europeana in primele 6 orase inovatoare din Uniunea Europeana.Incepand de saptamana aceasta, soferii din Cluj-Napoca vor putea gasi cu ajutorul telefonului locurile de parcare libere din zona 1 a municipiului.Acest lucru va fi posibil cu ajutorul senzorilor de parcare instalati in centrul Clujului si care sunt conectati la aplicatia City Parking. Peste 1.200 de astfel de senzori vor fi instalati in Cluj.Aceasta aplicatie ofera multiple avantaje:- Reduce timpul soferilor pentru gasirea locului de parcare (cu totii ne-am confruntat cu situatia frustranta in care dam ocol pe aceleasi 5 strazi in incercarea de a gasi un loc de parcare);- Eficientizeaza utilizarea spatiului dedicat parcarilor;- Reduce riscul parcarilor neregulamentare pe trotuare sau in dreptul zonelor de acces (daca soferii stiu ca au un loc de parcare la 200 de metri nu vor mai fi tentati sa incalce regulile rutiere).Toate aceste avantaje sunt aduse cu o investitie de doar 196.000 de euro. Ca o comparatie, Gabriela Firea a cheltuit 176.000 de euro doar pentru luminitele de Pasti.Asa arata administratia liberala. Incepand cu 27 septembrie, vrem sa aducem administratia liberala in toate orasele pe care primarii pesedisti le-au tinut pe loc ani de zile", a scris acesta pe pagina lui de Facebook.