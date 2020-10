De ce lipseste apa calda in Bucuresti. "Apa fierbinte livrata de ELCEN pana la gardul centralelor se scurge in pamant"

"Este nevoie de un audit independent"

Postarea lui Vitalie Cojocari

Disputa inceputa cu multe luni in urma s-a acutizat in ultimele zile.Pe de o parte, oficialii ELCEN sustin ca Firea dezinformeaza si minte in continuare pentru a ascunde neputinta de a gestiona sistemul de termoficare si "dezastrul pe care l-a definitivat in timpul mandatului sau"."ELCEN furnizeaza agentul termic la parametri optimi de functionare conform solicitarilor Termoenergetica. Si in perioada indicata de Gabriela Firea in declaratia mincinoasa de ieri, CET-urile ELCEN aflate in functiune au furnizat agent termic in parametri corespunzatori, in conformitate cu comanda zilnica contractuala a Termoenergetica.Desi agentul termic pleaca de la ELCEN in parametri optimi, starea deplorabila in care se afla reteaua de transport si distributie ca urmare a indiferentei Primariei Municipiului Bucuresti, a condus la triplarea pierderilor din 2016 pana in prezent (aprox. 800t/h in 2016 - aprox. 2200 t/h in 2020) si la dublarea pierderilor in doar 1 an (aprox. 1200 t/h in 2019 vs. aprox. 2200 t/h in prezent), astfel ca apa fierbinte produsa si livrata de ELCEN pana la gardul centralelor se scurge in pamant, iar sistemul functioneaza la limita de avarie", se mai arata in comunicat.Pe de alta parte, Firea sustine ca acuzatiile ELCEN reprezinta o dovada clara ca cei din conducerea acestei companii de stat au actionat intr-o maniera politica pentru favorizarea candidatului PNL la functia de Primar General. "Aprecierile si evaluarile pur politice cu privire la mandatul sau imaginea mea nu au ce sa caute in comunicatul oficial al unei companii de stat, aflata in serviciul public si nu in slujba unui partid politic", a transmis, marti, Gabriela Firea.Municipiul Bucuresti ar putea beneficia de fonduri europene in valoare totala de 2,1 miliarde de euro in urmatoarea perioada de programare, 2021-2027, iar sumele pentru reabilitarea conductelor de energie termica ar putea fi suplimentate, a declarat, luni, Marcel Bolos, ministrul Fondurilor Europene.Jurnalistul Vitalie Cojocari, de la Stirile Pro Tv, arata cum se produce apa calda in Capitala si cum aceasta ajunge in apartamentele bucurestenilor. El a pus fata in fata atat reactiile sefilor din Termoenergitica, dar si a celor din ELCEN. Concluzia acestuia: "Sistemul de termoficare din Bucuresti are nevoie de un audit independent."De ce curge apa rece pe teava de apa calda?Traim o farama a anilor din "epoca de aur" cand urmatoarele bancuri sunt o realitate rece:"- A venit apa calda?- A venit, dar e rece!"sau"- Ce e mai rece ca apa rece?- Apa calda."M-a intrebat foarte multa lume de ce se intampla asta? De ce vine apa rece pe teava cu apa calda? Nu am stiut sa raspund, dar am decis sa stau de vorba cu Termoenergetica (fost RADET) si ELCEN pentru a intelege si a va explica.Mai intai, o chestiune inginereasca, simpla, pentru cei care nu stiu. ELCEN produce in centrale uriase apa calda. O trimite prin tevi spre Termoenergetica. Termoenergetica o preia, o baga in niste puncte termice. Aici, in punctul termic, apa fierbinte incalzeste niste instalatii prin care trece apa care ajunge la noi in baie.Altfel zis, sunt doua circuite separate. Ambele ale Termoenergetica. Unul ELCEN-Termoenergetica. Altul Termoenergetica-Noi. Cele doua circuite nu-si amesteca apele, doar isi cedeaza caldura.Sper ca e clar pana aici.. Noi nu primim suficienta apa calda de la ELCEN ca sa incalzim apa pentru oameni in punctele noastre termice. De aceea, apa din circuitul pentru cetateni este rece. Da si un exemplu. Din Centrala CET-Vest vin pe ora 800 de tone de apa calda. Am avea nevoie de 2500 t/h ca sa incalzim apa pentru oameni. Cum nu este suficienta apa calda in puncte termice, apa din circuitul pentru cetateni este rece.Mi-a confirmat cifra. Doar ca, ELCEN spune ca nici nu are cum sa le dea mai multa. Tevile sunt ciuruite. Vechi, proaste rau - asa ca in poze, lucru confirmat si de Termoenergetica. Daca va creste debitul, va creste mult si presiunea. Ceea ce va pune in pericol tot sistemul de incalzire, iar noi suntem in prag de iarna. Ar trebui ca Termoenergetica sa repare tevile, sa nu ne trezim cu pierderi gigantice si distrugerea sistemului. BTW, Termoenergetica acumuleaza deja datorii, altfel zis, se repeta soarta defunctului RADET care nu si-a mai putut plati datoriile istorice si a dat faliment.Fostul RADET imi spune ca nici vorba de presiune crescuta: "daca va creste debitul, nu inseamna ca va creste si presiunea." In pus, intreaba Termoenergetica, la iarna ce o sa faca ELCEN? O sa ne dea tot la debit mic de frica presiunii mari? Sa dea drumul la ciclul combinat, ceva cazane uriase in care se fierbe apa si sa ne dea apa calda, cere Termoenergetica.Apropo, inca o chestiune pe care mi-o spune Termoenergetica. Chiar daca vine apa rece prin teava de apa calda, bucurestenii nu ar trebui sa plateasca mai mult. Se ia in considerare contorul de la baza blocului. Acela masoara nu doar debitul de apa, ci si caldura apei. Altfel zis, daca administratorul de bloc este atent si face facturile cum trebuie, apa rece care curge aiurea in cada nu ar trebui platita. Repet, asta spune Termoenergetica.ELCEN sustine insa ca acum este debit de vara, adica aceste 800 de tone pe ora. Debitul de iarna este, desigur, mai mare, la 2.500 de tone. Tot ELCEN-ul este dispus sa mareasca debitul in orice clipa, cu mine de fata, cu alti jurnalisti, pentru a vedea ca presiunea va creste, iar sistemul, tevile Termoenergetica nu vor duce.Asadar, avem nevoie de o a treia sursa sa vedem ce este de fapt acolo? Cum stau lucrurile?Sistemul de termoficare din Bucuresti are nevoie de un audit independent.