Expert despre platforma 'Testam pentru Bucuresti': Lipsesc cele mai rudimentare masuri de protectie

Platforma pentru testarea gratuita a 11.000 de bucuresteni nu cere acordul pentru prelucrarea datelor personale, precum CNP-ul."Eu personal nu l-as folosi. Este evident ca lipsesc si cele mai rudimentare masuri de protectie a datelor si asta in contextul in care sunt transmise date cu caracter personal, cum ar fi numele si CNP-ul. O conexiune securizata este accesibila oricui in ziua de astazi, deci", spune Lucian Stanescu, arhitect servicii telecomunicatii si securitate digitala.Conform Regulamentului general privind protectia datelor,. De asemenea, trebuie acordata persoanei vizate posibilitatea de a-si retrage consimtamantul."In legatura cu GDPR-ul, de fapt, nu sunt respectate deloc cerintele acestuia, de aceasta platforma.", adauga Lucian Stanescu.O solicitare pentru un punct oficial de vedere a fost trimisa deja catre Primaria Municipiului Bucuresti. Pana la aceasta ora nu avem un raspuns.