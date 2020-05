S-a votat! Firea a obtinut testarea de COVID din Bucuresti - Cine primeste test rapid si cine PCR

Cum vor fi selectati bucurestenii pentru testare

PNL: Gabriela Firea isi bate joc de banii bucurestenilor

Ziare.

com

Primarul general al Capitalei sustine ca aceasta testare nu este "mita electorala" - asa cum o acuza PNL - ci ar fi absolut necesara si nu suporta amanare. In plus, Firea arata ca a propus aceste proiecte chiar la cererea cetatenilor, pe care autoritatile sanitare "nu i-ar fi bagat in seama".Reamintim ca, in ultima luna, Gabriela Firea a propus mai multe proiecte de testare in masa pentru bucuresteni. Unul presupunea testarea rapida a 20.000 de persoane si care, potrivit primarului general, mai asteapta doar aviz de la DSP.Al doilea - cel care prevede testarea serologica a 11.000 de bucuresteni - a fost adoptat luni, pe 11 mai, in Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) cu 30 de voturi pentru, 6 impotriva si 11 abtineri.Inca de la inceputul sedintei de Consiliu General de luni, grupul PNL a sustinut ca testarea in masa este "mita electorala".Gabriela Firea, a spus, insa, ca nici vorba nu poate fi despre asa ceva, iar proiectele trebuie sa continue."A venit timpul sa fim langa bucurestenii care nu sunt simptomatici, care nu au intrat in contact cu persoane infectate si care nu au fost carantinati.Vorbim despre o testare care ne va da imaginea infectarii din acest moment. Si vom putea lua cele mai bune masuri de relaxare, alaturi de autoritatile nationale.PMB prin ASSMB va realiza parteneriate cu toate spitalele de stat si private care vor dori si care detin aparate PCR avizate de Ministerul Sanatatii si de DSP.Dupa incheierea parteneriatelor, in cateva zile, vor realiza platforma pe care se vor putea inscrie bucurestenii care vor dori sa fie testati serologic.Se vor folosi teste PCR, cele folosite in acest moment in intreaga lume. Si care se realizeaza in cateva ore.Daca acum o luna s-a spus ca nu e momentul potrivit pentru testarea aceasta, ca trebuie sa lasam cateva saptamani de la inceputul pandemiei. Ei bine, a trecut acea perioada. Daca mai asteptam, va fi prea tarziu. Vorm avea prea multi asimptomatici care vor putea raspandi boala.Sa spunem ca nu mai sunt asa de multe persoane in carantina. Nu mai sunt 2.000, ca acum cateva luni, ci doar 300-400 de persoane.Iar in Bucuresti se fac cateva sute de teste, desi capacitatea este de 3.500 - 4.000 de teste. Deci nu vom aglomera laboratoarele cu testele noastre pentru populatie. Nu-i tinem pe hol pe cei simptomatici, cum s-a zis.. E vorba despre decontarea catre spitalele partenere. 200 de lei e suma pe care o deconteaza CNAS pentru testare".Primarul general al Capitalei a spus ca si cele circa 20.000 de teste rapide cumparate de PMB si cele 6 primarii de sector vor fi folosite, dar intr-un proiect separat de testare."Ce se intampla cu testele de anticorpi? Acel proiect este unul separat, care va fi realizat. PMB si cele 6 primarii de sector si-au indeplinit obligatii din protocolul incheiat cu Matei Bals. Avem teste, avem infrastructura. Avem cadre medicale.si sa sune la call center al PMB prin ASSMB si li se va spune unde sa se prezinte pentru tesatarea de anticorpi", a precizat Firea.Primarul general a mai spus si ca a gandit programul de testare in masa si din cauza ca pe bucurestenii care nu au simptome pronuntate de COVID-19 sau "febra 40" autoritatile sanitare nu ii baga in seama. Asa ca acestia n-au nicio sansa sa fie testati.Gabriela Firea promite ca toate rezultatele testelor le vor fi comunicate autoritatilor sanitare, pentru analiza.Consilierul PNL Catalin Deaconescu a intrebat ce se va intampla daca unul dintre cei testati voluntar se va dovedi infectat cu SARS-CoV-2.Gabriela Firea a precizat ca, in acest caz, se va notifica DSP, iar bolnavul va merge la spital.Tot Catalin Deaconescu a intrebat cum vor fi preselectati bucurestenii care se vor inscrie pe platforma, dorind sa fie testati PCR. Spre exemplu, daca o intreaga familie se inscrie, vor fi toti membrii testati serologic?Gabriela Firea a confirmat ca, intr-adevar, se vor accepta familii in programul de testare.Ceea ce n-am inteles este ce se intampla in cazul in care pe platforma se vor inscrie mai mult de 11.000 pe persoane. Cum vor fi selectati cei care sa beneficieze de teste? Se va merge pe principiul primul venit, primul testat?De asemenea, Firea a spus ca aceasta este doar o prima faza a proiectului de testare serologica, urmand sa se pregateasca si alte campanii similare de testare, pana la finele acestui an.Dupa finalizarea sedintei, liderul grupului PNL din Consiliul General, Stelian Bujduveanu, a transmis, printr-un mesaj online, ca din informatiile sale, Gabriela Firea n-a cumparat testele rapide promise."Gabriela Firea isi bate joc de banii bucurestenilor pana in ultima zi de mandat. De la inceputul pandemiei, primarul general s-a laudat ca achizitioneaza zeci de mii de teste coronavirus. N-a cumparat nimic.Apoi a promis ca va testa angajatii din transportul public, foarte expusi la risc. A mintit. Acum a venit cu un alt proiect populist: Primaria Capitalei va deconta testele pentru 11.000 de bucuresteni. Din pacate, nu e un program de sanatate publica, ci un nou gest de PR politic.Primaria nu a stabilit absolut niciun criteriu de selectie a persoanelor, niciun esantion medical. Vor fi testati de-a valma primii inscrisi, prin urmare specialistii nu vor putea trage nicio concluzie cu privire la raspandirea pandemiei. Oare aceasta strategie mirobolanta nu va incarca in mod inutil centrele de testare? Va fi o noua risipa bugetara in valoare de 2 milioane de lei", a transmis Stelian Bujduveanu printr-un mesaj pe Facebook.