Firea a numarat ca la Revelion lansarea platformei de testare COVID-19... doar ca a mai durat pana a mers site-ul

"5, 4, 3, 2, 1, start", a numarat Firea, ca la trecerea dintre ani. Doar ca cei care trebuiau sa asigure operationalizarea platformei de inscrieri nu s-au prea sincronizat cu numaratoarea inversa a primarului, astfel ca site-ul nu putea fi accesat."Acest site nu poate fi accesat. Nu s-a gasit adresa IP pentru serverul www.testampentrubucuresti.assmb.ro", e mesajul care ne-a intampinat.Firea insa si-a continuat prezentarea, pana la un moment dat cand a vrut sa le arate celor care urmareau conferinta cate persoane au reusit deja sa se inscrie."Sa vedem pe ecran, il rugam pe colegul nostru de la tehnic... Speram sa nu se blocheze platforma. Oricum, daca se blocheaza, o reparam si reluam, nu este nicio panica, nicio suparare sper pentru nimeni.S-a si blocat, gata? V-am spus, asta a fost cea mai mare temere a mea, si anume ca numarul mare de persoane care vor dori sa intre pe platforma... Pe mine ma bucura acest lucru, se dovedeste inca o data ca e necesara testarea in Capitala, ca bucurestenii vor sa afle daca sunt infectati, dar nu au niciun fel de simptome", a spus Firea.S-a mai uitat o data spre ecran, a vazut ca inca nu merge platforma, asa ca a vrut sa incheie abrupt conferinta."Va propun sa incheiem transmisia aici, revenim in cateva momente cu informatiile despre numarul de persoane care s-au inscris...", a spus Firea, inainte ca in spatele sau, pe ecran, sa apara in sfarsit datele cerute si sa fie atentionata victorios "a revenit, a revenit!".Astfel s-a putut vedea ca in 25 de minute au inceput sa se inscrie 689 de persoane, din care 164 si finalizasera procesul. Inregistrarea se face in 3 etape. In prima cetatenul isi trece numele si prenumele, in etapa a doua datele personale, iar in a treia etapa declaratia de consimtamant informat.Dupa aceste 3 etape persoana primeste un email de confirmare cu numarul de inregistrare. Apoi, va fi sunata si i se va transmite data, ora si locul unde sa se prezinte pentru testare. Ulterior, tot prin aplicatie, va fi anuntata cand a venit rezultatul.Cei care doresc sa se inscrie pot accesa platforma AICI - testampentrubucuresti.assmb.ro In prima faza, 11.000 de bucuresteni care se inscriu voluntar vor fi testati, insa Firea spune ca va mai face si o a doua testare de acest fel. Testele sunt gratuite, aparatele folosite sunt RT-PCR si se efectueaza in 20 de laboratoare acreditate, apartinand celor 20 de clinici de stat si private afiliate acestui proiect., Firea tinand sa precizeze ca aceasta nu e decizia ei, ci a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta.