Firea a prezentat noile reguli de folosire a STB din primul autobuz hibrid venit in Capitala

"S-a sfarsit starea de urgenta, a inceput starea de alerta si sunt noi reguli inclusiv pentru mijloacele de transport in comun. Rugamintea noastra este aceea ca masurile sa fie respectate tocmai pentru a avea cat mai putine imbolnaviri, contaminari.Va transmit cateva regulile valabile in starea de alerta din primul autobuz hibrid venit la Bucuresti, din cele 130 achizitionate de PMB. Va incepe prima proba tehnica pe linia lui 131, cu acest autobuz. In fiecare luna vor veni cate 20 de autobuze in Bucuresti. Contribuim impreuna la cresterea calitatii aerului, lupta reala cu poluarea, sa avem un oras mai curat, mai sanatos", a spus Firea.Apoi, edilul a inceput sa explice cateva reguli si sa le exemplifice."Intratea in autobuz se face doar pe usa din fata, cele din mijloc si spate pentru coborare. La momentul intrarii in mijlocul de transport in comun, purtarea mastii este obligatorie. Daca nu aveti una cumparata, macar una confectionata dintr-un material care sa va acopere suficient de bine atat nasul, cat si gura. Purtarea manusilor ...am vazut ca este o noua reglementare, daca nu avem manusi, atunci sa ne spalam foarte des pe maini si dezinfectat", a mentionat ea.Firea a precizat ca un autobuz de genul acesta are o capacitate de 100 de persoane in mod normal, dar avand in vedere conditiile de acum vor fi permisi calatorii care pot sa stea pe scaune si anume 27.Directorul general al directiei transporturi a facut apel la simtul si educatia civica a cetatenilor pentru a respecta regulile."Sa asteptati in statie daca este aglomerat, dar nici folosirea in nou pe scara larga a autoturismului personal nu este indicata pentru ca inseamna din nou aglomeratie, timp de asteptare si cel mai grav poluare. Poate in aceste momente observam cu totii cat de importanta este sanatatea fiecaruia dintre noi", a completat Firea.