Firea anunta ca Podul Nicolae Grigorescu este aproape gata

"Un proiect blocat 6 ani, relansat de echipa mea, este aproape gata! Se fac ultimele lucrari la Podul Nicolae Grigorescu! Bucurestenii si vizitatorii il vor putea folosi din aceasta vara.Strapungerea Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu, care consta in largirea Bulevardului Nicolae Grigorescu la trei benzi pe sens, largirea trotuarelor si construirea unui pasaj peste Dambovita este aproape gata, iar circulatia va fi deschisa curand", a scris Firea pe Facebook. Firea a precizat ca dupa finalizarea lucrarilor de inaltare a liniilor de inalta tensiune, care nu au fost prevazute in proiectul initial, constructorul a intrat la realizarea ultimelor detalii la pod si drum."Au fost asternute ultimele straturi de asfalt intre Bulevardul Nicolae Grigorescu si pod, au fost realizate marcajele rutiere, reteaua de iluminat public este functionala iar zilele acestea va fi conectata in sistem semaforizarea.In paralel, a fost finalizata rampa de urcare pe pod si se lucreaza la cea de coborare.In ceea ce priveste continuarea proiectului, pana la Soseaua Vitan Barzesti, studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici si culoarul de exproprieri sunt aprobate", a notat primarul.Firea a precizat ca a fost emisa si hotararea de guvern prin care Primaria Capitalei preia de la MApN o suprafata de teren din zona respectiva si ca acum urmeaza transferul de proprietate."Noua artera va avea o lungime de 1,3 km, 6 benzi si 3 statii de autobuz. Lucrarile se estimeaza ca vor costa 63 milioane lei", a punctat edilul.A.G.