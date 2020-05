Vineri incepe in Capitala inscrierea voluntarilor la "marea testare" pentru COVID-19

Ziare.

"Incepe marea testare in Capitala! Primaria Capitalei lanseaza maine, 22 mai, la ora 13:00, platforma online www.testampentrubucuresti.assmb.ro, unde se pot inscrie voluntar 11.000 de bucuresteni, pentru a fi testati gratuit in vederea depistarii infectiei cu noul coronavirus", a scris, joi, pe Facebook, Gabriela Firea.Aceasta precizeaza cum se va derula proiectul:* Testarea se va realiza in mod GRATUIT, Primaria Capitalei, prin ASSMB, urmand sa deconteze pentru fiecare persoana testata suma de 200 de lei, direct catre laboratoarele de stat si private afiliate proiectului.* Testarea moleculara se face cu aparate Real Time PCR, pe baza probelor luate prin exudat nazo-faringian - asadar este vorba de o testare eficienta, aceasta fiind modalitatea de depistare a unei infectii active cu coronavirus.* Pe platforma online se pot inscrie, in vederea testarii RT-PCR, bucurestenii care sunt asimptomatici, adica nu se afla in definitiile de caz stabilite de Institutul National de Sanatate Publica (INSP) si care doresc sa participe la proiect pe baza de voluntariat.* Ei vor completa o declaratie ce cuprinde criterii de eligibilitate si date personale (nume, prenume, CNP, serie si numar C.I., varsta, sex, adresa de domiciliu, numar de telefon, adresa de e-mail, in cazul minorilor sunt necesare datele din certificatul de nastere). Dupa finalizarea acestei prime etape si acceptarea intrarii in program, urmeaza completarea cererii de inscriere si consimtamantul pentru participare.* Fiecare participant inscris primeste un numar de inregistrare si un e-mail de confirmare, urmand sa fie contactat pentru programare si testarea propriu-zisa.* Un call-center dedicat va tine legatura cu bucurestenii inscrisi in program si le va comunica data si ora la care vor trebui sa se prezinte la unitatea medicala afiliata pentru testare.* Primaria Capitalei, prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale, a incheiat deja parteneriate cu spitale de stat si clinici private care au dorit sa intre in acest proiect si care detin aparate de testare PCR acreditate de Ministerul Sanatatii si avizate de Directia pentru Sanatate Publica (DSP).Firea anunta ca cel de-al doilea proict de tstare a bucurestenilor va incepe saptamana viitoare si va cuprinde 10.500 de persoane.